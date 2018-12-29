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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de 123 köy yolu ulaşıma açıldı, 99'u için çalışma sürüyor Haberi

Tunceli’de 123 köy yolu ulaşıma açıldı, 99'u için çalışma sürüyor Haberi

Karın kapladığı köy yolu tabelası

Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karla mücadele eden il özel idaresi ekipleri
-detaylar

( TUNCELİ ) - Kar yağışının etkili olduğu ve 222 köy yolunun kapandığı Tunceli'de ekipler 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor - Ekiplerin çalışmasıyla birlikte 123 köy yolu açıldı - Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle halen çok sayıda köye enerji verilemediği öğrenildi TUNCELİ

- Kar yağışın etkili olduğu ve 222 köy yolunun kapandığı Tunceli'de ekipler 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte 123 köy yolu açılırken, elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle halen çok sayıda köye enerji verilemediği öğrenildi. Tunceli’de Çarşamba günü başlayan ve Cuma gününe kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, kapalı köylerden 123'ünün yolunu kısa sürede açtı. Kapalı durumda olan ve yer yer 1 metreyi aşan bölgelerin de olduğu 99 köy yolunun açılması için ekipler 24 saat aralıksız çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve enerji hatlarının zarar görmesinden dolayı Nazımiye ilçe merkezi ile yaklaşık 80 köye elektrik verilemediği öğrenildi. Ekiplerin enerji verilmesi için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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