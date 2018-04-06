TÜGVA'dan gençlere ev sıcaklığı - KASTAMONU İzle

- Kitap Kafe'den detaylar - Öğrencilerin çay içmesi - Sobadan detay - TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan'ın konuşması - Barış Şengül'ün konuşması - Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Gökdemir'in konuşmasıTÜGVA'dan gençlere ev sıcaklığı - TÜGVA Kastamonu Temsilciliğince açılan "Kitap Kafe"de öğrenciler, ücret ödemeden soba başında sıcak çaylarını yudumlayarak istedikleri kitabı okuyup ders çalışabiliyor - TÜGVA İl Temsilcisi Arslan: - "İçeride tamamen bir ev ortamı var. Sobamız var, çayımız sürekli demleniyor. Görevlilerimiz gençlerimizle evlerindeki gibi ilgileniyor" - "Gençliği okumaya teşvik etmek istiyoruz. Burada Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e kadar her görüşten yazarın kitabı bulunuyor"KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu İl Temsilciliğince oluşturulan "Kitap Kafe"de öğrencilere ev ortamında ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunuluyor.Kıl çadır kullanılarak dekore edilen, soba ile ısıtılan mekanda, öğrencilere çay, kahve gibi içecekler ücretsiz sunuluyor. Kitap Kafe'nin kütüphanesinden yararlanan gençlere, kafedeki görevliler de istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor.TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri kitap okumaya yönlendirmek için yola çıktıklarını ve bu nedenle farklı bir kafe açmak istediklerini söyledi.
Kafede Türk kültürünü barındıran ögeler kullandıklarını ve ev ortamı oluşturmak istediklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:"Kafeye gelen herkes hizmetlerden faydalanabilir. Burada biz gençlere ücretsiz çay hizmeti sunuyoruz. Kendi kitaplarımız var o kitaplardan ücretsiz faydalanma hizmeti sunuyoruz. İçeride tamamen bir ev ortamı var. Sobamız var, çayımız sürekli demleniyor. Görevlilerimiz gençlerle kendi evlerindeki gibi ilgileniyorlar." - "Amacımız daha çok kitap okunan bir Türkiye"Kafeye gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını ifade eden Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:"TÜGVA'nın kitap kafesi Türkiye'nin her şehrinde var ama bu şekilde otantik bir mekan başka şehirde yok. Bizim kendi kültürümüzü yansıtan bir mekan. Bu otantik havası da gençleri buraya çekme noktasında etkili oluyor. Haftanın her günü burası açık. Görevlilerimiz her gün sabah 9.30'dan akşam son genç buradan çıkana kadar burada bekliyorlar. Gençliği okumaya teşvik etmek istiyoruz. Burada Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e kadar her görüşten yazarın kitabı bulunuyor. Okuma grupları kuruyoruz. Okumaya teşvik ediyoruz. Gerektiği noktalarda ödüllü okuma yarışmaları yapıyoruz. Amacımız daha çok kitap okunan bir Türkiye."Türkiye'de okuma oranlarının düşük olduğuna işaret eden Arslan, bu nedenle Kitap Kafe'yi açtıklarını anlattı.Arslan, kafenin bir seneyi aşkın süredir hizmet verdiğini ifade ederek "Kütüphanemizde kitap sayımız bin cildi geçmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığından da kitap talep ettik. Oradan da binin üzerinde kitap geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde kitap sayımız 2 bini geçecektir. Hedefimiz 5 bin kitap. İnşallah o hedefe bu sene bitmeden yaklaşacağız." diye konuştu. - "Okula başladığımdan beri buraya geliyorum"Üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Barış Şengül ise ders çalışmak için her gün Kitap Kafe'ye geldiğini vurguladı. Şengül, "İsteyen istediği zaman çayını ve kahvesini alabiliyor. Yararlanabileceğimiz kaynaklar var. Güzel bir ortam." dedi. Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Gökdemir de boş zamanlarını Kitap Kafe'de değerlendirdiğini dile getirdi.Kitap Kafe'de kendilerini aile ortamında gibi hissettiklerini belirten kaydeden, "Çayımı kahvemi alıyorum. Aile ortamı var. Arkadaşlarımla geliyorum. Okula başladığımdan beri buraya geliyorum. Haftanın üç günü yaklaşık 3 saatimi burada geçiriyorum." diye konuştu.