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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TSK Armoni Mızıkası Muğla'da konser verdi

TSK Armoni Mızıkası Muğla'da konser verdi

- TSK Armoni Mızıkası Muğla konseri - Salondan ve izleyicilerden detaylar - Konserden detaylarMUĞLA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Muğla 'da, Şef Bando Binbaşı Levent Türkel yönetiminde konser verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'ndaki konserde koro, klasik Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samir Gülahmedov da keman ile bazı eserlerde orkestraya eşlik etti.Konserin ikinci bölümünde ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası tarafından "Yağcılar Zeybeği", "Mazi kalbimde bir yaradır", "Eğilmez başın gibi", "Deniz üstü köpürür", "Hekimoğlu" gibi eserler seslendirildi. Gruba bu eserlerde bağlama ile MSKÜ Öğretim Görevlisi Çağrı Başbuğ, solo da ise Gökçe Nur Semerci eşlik etti.Konser sonunda Bando Binbaşı Levent Türkel'e, MSKÜ Rektörü Prof. Dr Hüseyin Çiçek tarafından çiçek ve plaket verildi.
Programa, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile akademisyen ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bağlama General Öğrenciler 

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