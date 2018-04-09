Troya Yılı Kanada’nın üç kentinde tanıtıldı - TORONTO
- Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın açıklaması - Derya Şerbetçi Acar'ın açıklaması - DetaylarTroya Yılı Kanada ’nın üç kentinde tanıtıldı - Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 Troya Yılı faaliyetleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Aslan, Kanada ’nın St. John’s, Ottawa ve Toronto kentlerinde konferans verdiTORONTO (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 Troya Yılı faaliyetleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kanada ’nın St. John’s, Ottawa ve Toronto kentlerinde verdiği konferanslarla antik kenti anlattı.Prof. Dr. Aslan, Kanada ve ABD’yi kapsayan konferans turuna, 1915’te Kuzey Amerika’dan Çanakkale’ye asker göndermiş tek eyalet olan Newfoundland Eyaleti'nin başkenti St. John's'daki Memorial Üniversitesi'ndeki "Truva - Bir Şehrin Hikayesi" başlıklı bir konferansla başladı. Antik kentin tarihini anlatan ve kurulma çalışmaları devam eden Truva Müzesi hakkında ayrıntılı bilgi veren Aslan, Ottawa’da Kanada Akdeniz İncelemeleri Enstitüsü’nde ve Toronto’da ise Royal Ontario Museum’da kalabalık topluluklara konuştu. Aslan, etkinliklerde Troya Antik Kenti'nin tarihsel gelişimini ve yapılan arkeolojik çalışmaları slayt ve fotoğraflarla anlattı. - "Troya cazibe merkezi olmalı"AA muhabirine açıklama yapan Aslan, Troya’nın 20 yıl önce Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındığını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu nedenle 2018 yılını Troya Yılı ilan ettiğini belirterek şöyle devam etti:"Troya Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde seminer, sempozyum ve konferanslar düzenleniyor. Biz de hem Troya Yılı’nı hem de bu yıl açılacak olan Troya Müzesi’ni Kanada ’ya anlatıp tanıtmak için Bakanlığımızın organizasyonu ile üç ayrı şehirde konferanslar düzenledik. Troya Milli Parkı ve çevresinin bir cazibe merkezi haline getirilmesi için gerçekleştirilen birçok çalışmadan birisiydi bu." - Türkiye - Kanada diplomatik ilişkilerinin 75.yılıBu yılın aynı zamanda Türkiye - Kanada diplomatik ilişkilerinin 75.yılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Aslan, " Kanada ’nın Newfoundland eyaletinden Çanakkale’ye 1915’te asker gittiğini ve bunlardan 44’ünün mezarının Çanakkale’de olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çanakkale, Kanada lılar için de çok önemli bir tarihi nokta özelliğinde. Bu konudaki sıcak yaklaşımı St. John’s kentindeki konferansta gördük. İlişkilerimizin bu kapsamda gelecekte daha ileri noktalara geleceğini umut ediyorum." diye konuştu. - Tanıtıma olumlu katkıTürkiye’nin Toronto Kültür ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi Acar da Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansla Troya’yı Kanada ’da tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek " Kanada ’nın her üç kentinde düzenlenen konferanslara gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Bu tanıtımların, ülkemize yapılacak olan seyahatleri olumlu etkilediğini gözlemledik. Bu tür faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz." dedi.