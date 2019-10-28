'Trakya'nın incisi' tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor - TEKİRDAĞ
"Trakya'nın incisi" tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor - TEKİRDAĞ - Rüstempaşa Kervansarayı'ndan genel ve detaylar - Çorlu'daki Süleymaniye Cami'sinden genel ve detaylar - Malkara'daki Hacerzade İbrahim Paşa Camisi'nden genel ve detaylar - Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi tarihi bedesten genel ve detay görüntüler - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile röportaj "Trakya'nın incisi" tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyorTEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - "Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Tekirdağ , doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusuyla da göz kamaştırıyor.Kentteki Namık Kemal Evi, Rakoczi ile Arkeoloji ve Etnografya müzeleri, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1547 - 1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan, 6 kubbeli bedesteni, hamamı, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle Osmanlı Devleti tarafından yapılan bayındırlık hizmetinin yaşayan canlı örneği olma özelliği taşıyan Rüstem Paşa Kervansarayı, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.Ergene ilçesinde bulunan Kırkgöz ve Sokullu Mehmed Paşa köprüleri, Çorlu'daki Mustafa Paşa Köprüsü ile Hayrabolu Köprüsü kentteki Osmanlı mimarisinin nadide örnekleri arasında yer alıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ 'da Osmanlı dönemine ait mimarinin hakim olduğunu söyledi.
Kentte 6 bin yıl öncesine ait eserlerin izlerinin bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, "Karaevli Mahallesi'ndeki kazılar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Oradan çıkarılan unsurlar Arkeoloji ve Etnografya müzelerimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor." dedi. - "Balkanlar ile İstanbul arasındaki köprü"Hacıoğlu, Tekirdağ 'ın Balkanlar ile İstanbul arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:"Rüstempaşa Cami ve Bedesteni, Malkara'daki Hacerzade İbrahim Paşa Cami, Çorlu'daki Süleymanpaşa Camisi, Hayrabolu'daki Sarbana Ahmet Türbesi, tarihi köprülerin varlığı, merkezde ve ilçelerdeki tarihi çeşmelerin varlığı şehrimizi cazibe merkezi haline getiriyor. Yine Osmanlı'nın son dönemdeki mevcut valilik binasından tutun Hora Feneri'ne kadar olan eserler, tarihi ve kültür turizmi açısından çok ayrıcalıklı ve özellikli yer tutmaktadır."Kentteki müzelerin de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Hacıoğlu, ziyaretçi sayısının her yıl katlanarak arttığını belirtti. Tekirdağ 'ın özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistleri ağırladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Arkeoloji ve Etnografya müzeleri, Namık Kemal Evi, Rakoczi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin aradıklarını buldukları yerlerdir. 2019'un ilk altı ayında sadece Macaristan'dan bin 500 yabancı turist gelmiş. Ama 2018'de Tekirdağ 'ın sadece müzelerini ziyaret eden kişi sayısı 15 bin civarında. Bizim amacımız Tekirdağ 'ın var olan tarihi ve kültürel özelliklerini ön plana çıkararak, diğer illerle yarışır hale getirmektir."
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