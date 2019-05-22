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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Traktör römorkunda piyano resitali - ÇORUM

Traktör römorkunda piyano resitali - ÇORUM

- Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev'in römork üzerinde piyano çalması - Tofig Shikhiyev'in römork üzerinde piyano çalarken havadan görüntüleri - Konseri izleyenlerden görüntü - İskilip Kaymakamı Bestami Alkan'ın konuşmasıTraktör römorkunda piyano resitali - Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, Çorum 'un İskilip ilçesinde traktör römorkuyla geldiği tarihi su değirmeninin önünde, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla konser verdiÇORUM (AA) - Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, İskilip'teki 300 yıllık su değirmeninin önünde verdiği konsere, traktör römorkunda piyano çalarak geldi.Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla İskilip Kaymakamlığınca Yalak köyündeki tarihi su değirmeni önünde dün düzenlenen iftar programında konser veren Shikhiyev, müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, yaptığı açıklamada, piyanist Shikhiyev'i ilçelerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Piyanist Shikhiyev de tarihi bir mekanda konser vermekten duyduğu onuru ifade etti.
Konseri İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi.

Piyanist 

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