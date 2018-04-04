Trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi - ERZİNCAN

- Trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi - MOBESE kameralarınca kaydedilmiş trafik kaza görüntüleri ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da mart ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde mart ayında meydana gelen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini, basın mensuplarıyla paylaştı.Görüntülerde, Dört Yol Kavşağında otomobilin ışık ihlali yapan bir yayaya çarpması, Ekşisu Kavşağında otobüs ile ışık ihlali yapan bir kamyonetin çarpışması, Askerlik Şubesi Kavşağında minibüs ile tankerin çarpışma anı PTT Kavşağında bisikletli ile motorsikletlinin çarpışma anı yer alıyor.Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücüleri can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.