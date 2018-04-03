Trabzonlu çiftin 71 yıllık mutluluğu

- Çiftin evdeki yaşantısından detay - Bakiye Aydemir'in konuşması - Sait Aydemir'in konuşması - Emekli öğretmen 92 yaşındaki Sait ve 91 yaşındaki Bakiye Aydemir çifti, 71 yıllık mutlu evlilikleri ile çevrelerinde örnek olarak gösteriliyor - Sait Aydemir: - "Eşim beni bir kaç saat görmese rahatsız olur, aynı şekilde ben de onu görmesem rahatsız olurum. 71 seneden beri beraberiz, az bir şey değil" - Bakiye Aydemir: - "Çok şükür mutlu bir hayat, evlilik yaşadım"TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon lu emekli öğretmen 92 yaşındaki Sait ve 91 yaşındaki Bakiye Aydemir, 71 yıllık mutlu evlilikleri ile çevrelerinde "örnek çift" olarak gösteriliyor.Çiftin Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin oturma odası gençlik fotoğraflarının yanı sıra çocukları, torunları ve akrabalarının fotoğrafları ile süslenmiş.Evin temizlik, yemek gibi günlük işleri için yardımcıları bulunan çift, günlerini geçmişi yad ederek geçiriyor. Sait Aydemir, çocuklarının da desteği ile çeşitli sağlık sorunları bulunan eşine adeta gözü gibi bakıyor.Emekli öğretmen Sait Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü'nün Fizik Kimya Bölümünde okurken annesinden mektup aldığını söyledi.
Annesinin, mektupta kendisini nişanladıkları bilgisini verdiğini anlatan Aydemir, "Annem mektubunda diyor ki 'Oğlum sana Havva teyzenin kızı Bakiye'yi istedik, nişan aldık, nişan verdik, haberin olsun.' Ben de 'Hay hay olsun' dedim, hiç tereddütsüz kabul ettim." ifadesini kullandı.Eşini, ilkokul zamanından tanıdığını dile getiren Aydemir, "Maçka'da beraber mektebe gidiyorduk. Bizden biraz küçüktü ama Havva teyze yani annesi bizim akrabadan, köyde evlerimiz birbirine yakındı. 1947 yılında nişanlandık, aynı yılın 17 Temmuz'unda da evlendik." dedi. Çeşitli okullarda 30 yıl, 8 ay, 10 gün öğretmenlik yaptıktan sonra 1977 yılında emekli edilen Aydemir, şöyle konuştu:"Bakiye ile evlendiğim için hiçbir zaman pişman olmadım, hayatımdan memnunum. Aşk, yıldırım gibi bir şey, birden bire vurulursun, sonra geçer. Başımdan geçmedi de değil… Bir anda güzelliğine vurulursun ama sonu gelmeyebilir onun. Bildiğin, tanıdığın çevreden biri ile evlenmek, babanın ve annenin onayını almak çok doğru bir şey. Biz bu şekilde 21 - 22 yaşlarında evlendik." diye konuştu. - "Karşılıklı anlayış, sevgi, saygı..."Aydemir, mutlu birliktelik kurmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:"Gençler evlilik için çok çabuk karar vermesinler. İncelesinler, araştırsınlar, sonradan pişman olmasınlar. Düşünmeden, bir anda çarpılarak karar vermek doğru bir şey değil. Görüyor, hemen elektrikle çarpılmış gibi oluyorlar ama 'Bir anlık beğenmenin sonu gelir mi?' İşte onu iyi düşünmek lazım. Evlenmek istenilen kişiyi, ailesini incelemeden, araştırmadan evlenmeyi doğru bulmuyorum. Mutlu bir evlilik geçirdik. Bizim evliliğimizde de ufak tefek şeyler olmadı değil, evliliktir elbette olur ama hiçbir zaman tartışmalarda aşırıya kaçmadık, birbirimizi darıltmadık, küstürmedik, aşağılamadık."Hayatın br alışkanlık olduğunu söyleyen Aydemir, "Eşim beni bir kaç saat görmese rahatsız olur, aynı şekilde ben de onu görmesem rahatsız olurum. 71 seneden beri beraberiz, az bir şey değil. 'Mutluluğun sırrı nedir?' derseniz, bence hayattan çok şey beklememektir. Ben hayattan çok şey beklemedim. Karşılıklı anlayış, sevgi, saygı o kadar. Aşk demeyeceğim çünkü birbirini sevmek, saymak, anlayışlı olmak yeterlidir." dedi. - Eşinin 71 sene önce yazdığı mektup hala ezberindeSağlığı el verdikçe zaman zaman eşine türkü söyleyen Bakiye Aydemir, nişan haberini aldıktan sonra eşinin 1947'de ailesine gönderdiği mektupta yazdıklarını hiç unutmadığını belirterek, "Mektubunda, 'Babam, babasının beğendiğini beğendi, ben de babamın beğendiğini beğenirim. Zaten öyle bir aileden eş seçmek niyetindeydim.' diye yazdı." ifadelerini kullandı.Aydemir, beş çocuğu ve 11 torunu bulunduğunu anlatarak, "Hayatım, evliliğim mutlu geçti. Elbette üzüldüğüm zamanlar oldu, hayattır, olur bir şeyler ama önemli değil. Mutlu oldum mu? Çok şükür, arada bir şeyler olduysa da… Biz geldik, geçirdik, memnunuz hayatımızdan. Çocuklarım da çok şükür iyiler." diye konuştu.