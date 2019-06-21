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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzon'da şiddetli yağış sonrası denizin üzeri derelerin getirdiği ağaç parçaları ile doldu İzle

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası denizin üzeri derelerin getirdiği ağaç parçaları ile doldu İzle

Denizin görüntüsü

Şiddetli Yağış 

-Çamurlu görüntü
-Odun parçaları
-Denizin değişen rengi
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından dün Yomra ilçesinde ve akşam da şehir merkezi dahil sahil şeridindeki tüm ilçelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonrası taşkın derelerin getirdiği çamurlu su ve ağaç parçaları denizin rengini değiştirdi, sahiller ağaç parçaları ile doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için dün 'sarı alarm' vermesinin ardından Araklı'dan sonra yağmur özellikle Yomra ilçesinde etkili oldu. Bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi'nin debisi arttı. Akşam ise yağmur il merkezi ve sahil şeridindeki tüm ilçelerde kendini gösterdi. Şiddetli yağış gece boyu hayatı olumsuz etkilerken, derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle deniz adeta çamura bulanırken, derelerin getirdiği ağaç parçaları tüm sahili sardı. Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürdü. O anlar drone ile de havadan görüntülendi.
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