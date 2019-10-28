Tortum Şelalesi'ne sonbaharda turist ilgisi - ERZURUM Haberi
- Tortum Şelalesi'nden görüntü - Ziyaretçilerden görüntü - Şelale manzarasında fotoğraf çektirenler - Nizam Akyüz'ün konuşması - Derya Seçkin'in konuşması Tortum Şelalesi'ne sonbaharda turist ilgisi - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum 'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi sonbahar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Ziyaretçilerden Derya Seçkin:"Tortum Şelalesi'nin sonbahar dışında ilkbahar, yaz ve kış mevsimlerinde de farklı bir güzelliği var. Burada tabii çok güzel otantik ortam oluyor"ERZURUM (AA) - UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum 'un Uzundere ilçesindeki dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte büründüğü farklı güzellikle ziyaretçilerini ağırlıyor. Erzurum - Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten dökülmesiyle dikkati çekiyor.18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve ''Türkiye'nin en büyük şelalesi'' olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, sonbaharda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.Turistlerin yaz tatilinde vazgeçilmez rotalarından biri olan Tortum Şelalesi, yılın her mevsiminde olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor.Sonbaharda bitkilerin adeta renk cümbüşüne büründüğü bölgede bazı ziyaretçiler, şelalenin alt ve üst kısmında fotoğraf çektirerek bu tabiat harikasındaki gezilerini ölümsüzleştiriyor.Trabzon'dan gelen Nizam Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlarının tavsiyesi üzerine Tortum Şelalesi'ne geldiğini söyledi.
Buranın çok güzel olduğunu ifade eden Akyüz, "Şelaleyi gezip görmek lazım. Şelalenin etrafının daha güzel ve modern hale getirilerek turizme daha katkı sağlamasını isteriz. Şelale bu haliyle de iyi ama daha da iyi olabilir. Yetkililer şelaleye daha önem verebilir." dedi. - "Tortum Şelalesi gezilmesi gereken bir yer"Ziyaretçilerden Derya Seçkin ise Tortum Şelalesi'nin Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında yer aldığını anlatarak, "Tortum Şelalesi'nin sonbahar dışında ilkbahar, yaz ve kış mevsimlerinde de farklı bir güzelliği var. Burada tabii çok güzel otantik ortam oluyor. Tortum Şelalesi gezilmesi gereken bir yerdir ve çok güzel." diye konuştu. İlçe merkezine 20 kilometre mesafede yer alan ve suları 48 metre yükseklikten dökülen Tortum Şelalesi, 120 metre yüksekliği ile dünyanın en yükseği olan Afrika'nın Zambezi Nehri'ndeki Vietorio Şelalesi ile ABD'nin Erie Gölü ile Ontario Gölü arasındaki 51 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 2'nci şelalesi olan Niagara Şelalesi'nin ardından dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor.Oluşumu açısından ise dünyanın en önemli 2'nci şelalesi olan Tortum Şelalesi, sularının döküldüğü alanda oluşan gökkuşağı ile de ziyaretçilerinin beğenisini topluyor.
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