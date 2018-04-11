Tortum Şelalesi dünya turizmine açılması için imza kampanyası başlatıldı

-Tortum Gölü ve Uzundere ilçesinden görüntüler

-İlçenin doğal ve tabi zenginlikleri, Öşvank kilisesi

-Ali Kemal Aktoprak ile röportaj



( ERZURUM ) - Tortum Şelalesi dünya turizmine açılsın- Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi için “Tortum Şelalesi dünya turizmine açılsın” imza kampanyası başlatıldı- Türkiye'nin "11. sakin kenti" Uzundere’de turizmin artması için çalışmalar başlatıldı ERZURUM



- Birçok doğal ve kültürel zenginliğin yer aldığı, Türkiye'nin "11. sakin şehri" seçilen Uzundere’de turizmin artması ve Asya ile Avrupa’nın en yüksek şelalesi için “Tortum Şelalesi dünya turizmine açılsın” imza kampanyası başlatıldı. İtalya’da 12 Mart 2016 günü yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye’nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum’un Uzundere ilçesinde turizmin artması için tanıtım çalışmalarına hız verildi.

Uzundere’de bulunan Dünyanın 3’ncü, Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, UNESCO dünya miras listesine aday gösterildi. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu Tortum Şelalesinin dünya turizmine açılması için yöre halkından Ali Kemal Aktoprak tarafından “Tortum Şelalesi dünya turizmine açılsın” imza kampanyası başlatıldı. Uzundere’nin birçok doğal ve kültürel zenginliğiyle Tortum Şelalesiyle milyonlarca turisti ilçeye çekebileceğini belirten Ali Kemal Aktoprak, “Erzurum’da bulunan Tortum Şelalesi'ne gelenler bir daha gitmek istemiyor. Dünyanın en büyük üçüncü şelalesi olan Tortum’u yılda 10 bin turist ziyaret ediyor. Doğa harikası olan şelalenin tanıtımını iyi yapabilirsek bu sayı milyonlara ulaşabilir” dedi.

“Tortum Şelalesi dünya turizmine açılsın” imza kampanyasını başlattığını ifade eden Aktoprak, “Tortum Gölü, doğudaki en önemli göllerimizden birisi. Fakat Tortum Gölü'nü Dünya'da eşsiz kılan şeyler var. Hemen altında bulunan Tortum Şelalesi Dünya'daki bakmaya doyamayacağınız bir kaç eşsiz şelaleden biri. 48 metre yükseklikten düşen sular izleyenlere adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Göl üzerinde bulunan yarımada ve Öşvank kilisesi, Yedigöller ve Uzundere Peri Bacaları ise çevrede bulunan sayısız güzelliklerden sadece birkaçı. Çoruh Nehri’nde rafting, dağlarda yamaç paraşütü, kamp ve dağ yürüyüşleri ile bölge turizm cennetine dönüşebilir. Evet, neden olmasın? Sadece Turizm değil konuyu tabii varlıklar, mühendislik ve daha başka alanların ortaklaşa ele alması gerekiyor. Çevre düzenlemesi mutlaka yapılmak zorunda. Bunun için herkesin el ele vermesi ve yerli ve yabancı yatırımcıyı bölgeye davet etmesi gereklidir. Bu bölge Dünya'nın göz bebeği olabilir. Bu yüzden bölgenin yeni hamleler ile topyekün turizme ve dolayısıyla da ülkemize kazandırılması için ilgili kurumlardan rica ediyoruz. Bölge potansiyel olarak Kapadokya'dan daha fazlasına sahiptir. Bunları görelim lütfen. Amerika kıtasında Niagara Şelalesini 30 milyon insan ziyaret ederken bölgeyi ve Tortum Şelalesini neden 30 milyon insan ziyaret etmesin. Gerekli altyapıyı kurduktan sonra biz inanıyoruz ki bunlar mümkündür.” diye konuştu.

(AA-AA)

