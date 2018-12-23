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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tortum Göl'ü üzerinde zipline keyfi İzle

Tortum Göl'ü üzerinde zipline keyfi İzle

Röportaj

İlkel Teleferik Kamulaştırma Yüzme Havuzu Piknik Alanı Bahar Havası 

-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Tortum Gölü'nün üzerine kurulan zipline de vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan ancak köylerindeki kamulaştırma çalışmaları nedeniyle ailesiyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere ilçesine yerleşen Halil İbrahim Bingöl, Tortum Gölü'nün yanına belediyenin desteğiyle restoran, yüzme havuzu ve piknik alanı açtı. İlçenin turist potansiyelini göz önünde bulundurarak insanların gezilerinde daha keyifli vakit geçirmesi için bir çalışma yapmaya karar veren Bingöl, inşaat işlerinde kullanılan ilkel teleferikten esinlenerek, kendi imkanlarıyla, Tortum Gölü üzerine makaraların çelik halat üzerine bağlanarak ilerleme şekli olan zipline inşa etti. İlçeyi ziyarete gelen vatandaşlar, hem doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Uzundere'de piknik yapmanın hem de Tortum Gölü üzerinde zipline heyecanı yaşamanın keyfini çıkarıyor. Şirince Tesisinin işletmecilerinden Halil İbrahim Bingöl’ün Şakir Bingöl, ziplineyi ilk defa görenlerin ilgi gösterdiğini anlattı. Bingöl, şunları kaydetti: "Teleferikten esinlenerek buraya bu tesisi kurduk. İnsanlar zipline yapmayı seviyorlar. Heyecan veriyor eğlenceli. Talep de oldukça fazla. Erzurum’da kış havası yaşanırken Uzundere’de bahar havası var”
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