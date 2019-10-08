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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Topkapı Sarayı, 'Kaşıkçı Elması' için basına kapılarını açtı - İSTANBUL

Topkapı Sarayı, 'Kaşıkçı Elması' için basına kapılarını açtı - İSTANBUL

Topkapı Sarayı, "Kaşıkçı Elması" için basına kapılarını açtı - İSTANBUL - Topkapı Sarayı genel - Ziyaretçiler - - "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak bilinen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerinde görüntülendiİSTANBUL (AA) - Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devrinden sonra, depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.Bir süredir sergilenemeyen, geçtiğimiz günlerde tekrar Topkapı Saray'ında ziyarete açılan, aralarında Kaşıkçı Elması'nın da bulunduğu bazı eserler, basına gösterildi.Bu hazinelerden ilki olan "Topkapı Hançeri", uzun bir aranın ardından 18 Eylül'de Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunulurken, hazinelerden ikincisi "Sultan II. Mahmud Tahtı" 2 Ekim'de Bağdat Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.Yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması" ise 4 Ekim'de, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerini aldı.Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili "Kaşıkçı Elması", sergiye açıldığından bugüne yoğun ilgiyle karşılandı.

Pırlanta Ziyaretçiler 

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