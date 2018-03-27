Tokat toz bulutlarının altında kaldı

-Şehrin üzerini kaplayan toz bulutlarından detaylar

-Kent merkezinde yaşayan vatandaşlardan detaylar

-Havayı solumamaya çalışan bir bayan vatandaşın ağzını ve burnunu kapatarak yürümesi

-Vatandaş röportajları



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat öğle saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı olayı sonrasında toz bulutlarının altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Pazar günü yapılan açıklamada bir çok ili etkileyeceği uyarısı yapılan Toz Taşınımı Tokat'ta da etkili oldu. Kuzey Afrika kaynaklı olduğu belirtilen toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak kente gelmesiyle birlikte yaşanan doğa olayı ilginç manzaralar ortaya çıkardı. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında görüş mesafesinin oldukça düştüğü gözlemlenen kentte yaşayan vatandaşlar, toz aşınımı olarak tabir edilen bu doğa olayının insan sağlığını etkileyip etkilemediği konusunda endişe yaşıyor. Böyle bir olay ile ilk defa karşılaştığını söyleyen Bülent Güler yaşanan doğa olayının faydalı yönlerinin de olduğunu, özellikle yağmurla birlikte yağdığında saçların gürleştiğine dair duyumları olduğunu söyledi.



Hilal Yıldırım ise yaşanan saatlerdir soluduğu bu havanın insan sağlığına zararlı olmamasını umduğunu belirtti.

(DEE-UY-

