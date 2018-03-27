Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tokat toz bulutlarının altında kaldı

Tokat toz bulutlarının altında kaldı

Görüntü Kafe'de

-Şehrin üzerini kaplayan toz bulutlarından detaylar
-Kent merkezinde yaşayan vatandaşlardan detaylar
-Havayı solumamaya çalışan bir bayan vatandaşın ağzını ve burnunu kapatarak yürümesi
-Vatandaş röportajları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat öğle saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı olayı sonrasında toz bulutlarının altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Pazar günü yapılan açıklamada bir çok ili etkileyeceği uyarısı yapılan Toz Taşınımı Tokat'ta da etkili oldu. Kuzey Afrika kaynaklı olduğu belirtilen toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak kente gelmesiyle birlikte yaşanan doğa olayı ilginç manzaralar ortaya çıkardı. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında görüş mesafesinin oldukça düştüğü gözlemlenen kentte yaşayan vatandaşlar, toz aşınımı olarak tabir edilen bu doğa olayının insan sağlığını etkileyip etkilemediği konusunda endişe yaşıyor. Böyle bir olay ile ilk defa karşılaştığını söyleyen Bülent Güler yaşanan doğa olayının faydalı yönlerinin de olduğunu, özellikle yağmurla birlikte yağdığında saçların gürleştiğine dair duyumları olduğunu söyledi.

Hilal Yıldırım ise yaşanan saatlerdir soluduğu bu havanın insan sağlığına zararlı olmamasını umduğunu belirtti.
(DEE-UY-
İlgili Foto Galeriler
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
İstanbul'da Sisİstanbul'da Sis
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı