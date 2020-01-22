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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta yaban hayvanları için 5 ton yem bırakıldı Haberi

Tokat’ta yaban hayvanları için 5 ton yem bırakıldı Haberi

Ekipler tarafından taşınan kuru yonca balyaları

Kar Örtüsü Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Dağlara buğday serpilmesi detayları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan ormancılar şehir etrafındaki yüksek noktalara yaban hayvanları için 5 ton yem bıraktı. Tokat’ta yoğun kar yağışı alan şehrin etrafındaki yüksek noktalarda yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kuru yonca ve buğday bırakıldı. Gıjgıj dağı zirvesinde gerçekleşen çalışma ile yaban hayvanlarının yer yer 50 santimi bulan kar örtüsü kalkana kadar aç kalmaması hedefleniyor.
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