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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tödürge Gölü S.O.S veriyor

Tödürge Gölü S.O.S veriyor

-Gölden detay

Göller Alkollü İçecek Ziyaretçiler Irak 

--Göl kıyısında ki çöplerden detay
--Gölün havadan görünümü
--Diğer detaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor-Tödürge Gölü'nde kirlilik her geçen gün artıyor SİVAS

- Sivas'ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Tödürge gölü şu günlerde kıyısında biriken çöplerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 5 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan doğal göl Sivas'ın en büyük gölü olarak da biliniyor. İçerisinde 17 çeşit balık yetişen nadir göllerden biri olan Tödürge gölü birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin sayılı kuş gözlem noktalarından birisi olan gölde ki kirlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Traktör lastiğinden, alkollü içecek şişelerine kadar bir çok çöpün bulunduğu gölde kirlenmeyi önleyecek her hangi bir tedbir ise bulunmuyor.
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