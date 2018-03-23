Tiyatroseverler Adana 'da "oyuna doyacak" - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile röportajTiyatroseverler Adana 'da "oyuna doyacak" - Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği "20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" kapsamında 30 farklı oyun sahnelenecek - Türkiye'den 23, yurt dışından 6 tiyatro topluluğunun katılacağı, 27 Mart'ta başlayıp 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin açılış gecesinde "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de sahibini bulacak - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt:"Bu sene festivalin 20. yılı olması sebebiyle programımıza, hem yurt dışından hem de yurt içinden seçtiğimiz oyunların kalitesine daha bir özen gösterdik"ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 20'ncisi düzenlenecek "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nde 30 farklı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene festival için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Yurt dışından ve içinden özel tiyatrolar ile devlet tiyatrosunun olduğu, sokak gösterileri, atölye çalışmalarının bulunduğu, gençlerin sahne alacağı yoğun bir program hazırladıklarını ifade eden Kurt, "Bu sene festivalin 20. yılı olması sebebiyle programımıza, hem yurt dışından hem de yurt içinden seçtiğimiz oyunların kalitesine daha bir özen gösterdik. Günlerce çalıştık ve dikkat ettik." diye konuştu. Kurt, festivalin 27 Mart'ta Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacağını ve 30 Nisan'a kadar süreceğini anlatarak, şunları belirtti:"Çok önemli tiyatro toplulukları Adana lı tiyatroseverlerle buluşacak. 20 yılda bu festivalin boyutu çok büyüdü, çok gelişti ve güzelleşti. Halk da bu etkinliğe sahip çıktı. Bu festival, Devlet Tiyatrosu tarihinde ilk kez yapılan festivaldir. Sonrasında festivallerimiz büyümüştür. Antalya'da, Trabzon'da, Ankara'da, Konya'da, Bursa'da festivallerimiz var. Ben yine festivalin güzel geçeceğini, halkın yine yoğun ilgi göstereceğini, yine kuyruklar olacağını düşünüyorum."Sokak performansı sayısını arttırdıklarını belirten Kurt, "Seyircilerimizi de mağdur etmek istemiyoruz. Özel, kalabalık oyunlarımızı da sokakta göstereceğiz. O yüzden de insanların daha fazla katılıp ilgi göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. - Rekor oyun sayısıKübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun "Küba, Perküsyon ve Dans" isimli gösterisiyle gerçekleşecek açılışla, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festival boyunca, 6'sı yabancı 30 oyun sahnelenecek. 19 kez düzenlenen festivalde en fazla oyun ilk kez bu yıl izleyicilerle buluşacak.Festivalde Kübalı tiyatro grubunun yanı sıra İspanya'dan "Best Of Yllana" ve "Yalnızlar", Litvanya'dan "Godos", Almanya'dan "Tiyatro Delusio" ve Slovenya'dan "Peter Kuster" isimli oyunlar perde açacak.Türkiye'den Eskişehir Şehir Tiyatrosu "39 Basamak", Tiyatro Adam "Kafkas Tebeşir Dairesi", Semaver Kumpanya "Mağrur Fil Ölüleri", Yolcu Tiyatro "Joko'nun Doğum Günü", Mam Art "Kızgın Damdaki Kedi", Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu "Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi", Tiyatro Keyfi "Çocuk İstiyorum" ve "Gözlerin Ardından Müzikal", İstanbul Şehir Tiyatroları "Sızı", Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Boyacı", Seyhan Belediye Tiyatrosu "Asiye Nasıl Kurtulur", Ankara Devlet Tiyatrosu "Radyo - yu Hümayun" adlı oyunlarıyla, Adana Devlet Tiyatrosu da "Ali Baba ve Kırk Haramiler" isimli çocuk oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. - Açık hava gösterileriFestivalde 3 açık hava gösterisi de sunulacak.Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun "Küba, Perküsyon ve Dans" isimli açılış gösterisinin yanı sıra Bursa Devlet Tiyatrosu "Bana Mastikayı Çalsana" ve Antalya Devlet Tiyatrosu "Deli Dumrul" adlı oyunlarını sergileyecek.Bu etkinliklerle, salon gösterilerine bilet bulamayan tiyatroseverlerin açık alandaki oyunları izlemesi ve festivalin halkla bütünleştirilmesi amaçlanıyor.Festival boyunca atölye çalışmaları düzenlenecek, genç tiyatro topluluklarına sahnede yer açılacak.Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de festivalin açılış töreninde sahibini bulacak.