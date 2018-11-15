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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi - BİLECİK

Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi - BİLECİK

- Tiyatro oyunun detaylar - Oyuncu İpek Tanrıyar'ın erkek arkadaşı Murat Evler'in evlilik teklifi yapması - Oyuncu İpek Tanrıyar'ın teklifi kabul etmesi ve konuşmasıTiyatro sahnesinde evlilik teklifi - Bilecik Belediyesince düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahneye çıkan İpek Tanrıyar, oyunun sonunda evlilik teklifi aldı - Mutlu ana tanık olan tiyatroseverler, çifti ayakta alkışladıBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, oyuncu İpek Tanrıyar, sahnede evlilik teklifi aldı.Tanrıyar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Olgun Portakal" oyununda rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Tanrıyar, bir sürprizle karşılaştı.Seyircilerin arasından elinde çiçek ile sahneye çıkan oyuncunun erkek arkadaşı Murat Evler, şu sözlerle evlilik teklifi yaptı:"Seninle gecenin bir buçuğunda çılgınca renkli, her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Amazonlarda el ele dolaşmak, Nil Nehri'nin batışını seyretmek, tehlike ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var. Zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman, nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?''Evler, Tanrıyar'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.Tanrıyar da bu sürprizle Bilecik 'i asla unutmayacağını vurgulayarak, duygularını şöyle dile getirdi:''Ne anlatsam ki? Tiyatro festivalinin şahaneliğini mi anlatayım, ne kadar güzel misafir edildiğimizi mi anlatayım. Hayatımdaki özel anların ve Tiyatroname ekibi ile oluşumuzu mu anlatayım? Ne anlatayım yani? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Başta Nami Esatgil hocam ve bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış. Ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar yani.''Belediye Başkanı Nihat Can ise festivalin bir başka güzelliğine şahit olduklarını ifade ederek, Tanrıyar ve Evler'i tebrik etti.Evler'in sürprizi tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Evlilik Teklifi Festival ve Gol Şahit Kışla 

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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