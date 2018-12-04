Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tirit sezonu başladı kazlara talep arttı - SAMSUN

Tirit sezonu başladı kazlara talep arttı - SAMSUN

- Tirit sezonu başladı kazlara talep arttı - Pazardan genel görüntüler - Kaz satıcıları ile röportajlarTirit sezonu başladı kazlara talep arttıSAMSUN (AA) - Samsun 'da tirit sezonunun başlamasıyla kazlara talepte artış yaşanıyor. Samsun gibi Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaygın olarak tüketilen tirit, kazın yanı sıra ördek, tavuk, inek veya koyun etiyle yapılabiliyor.Havza ilçesinde kaz satıcısı Muhabbet Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza, Kavak ve Vezirköprü'de kazdan yapılan tiride ilgi gösterildiğini söyledi.

Havaların soğuması ile kaza talebin arttığına işaret eden Altınok, "Ben kesilmiş ve temizlenmiş kaz satıyorum. Temizlenmiş kazın kilogramı 35 lira. Ortalama 150 liraya temizlenmiş iyi bir kaz alabilirsiniz. Şubat ayına kadar bu yoğunluk devam eder." dedi.
Kaz besicisi Nuri Cenik de canlı kazın fiyatının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirterek, besili bir kazın kanatlarının alt kısmı ile göğüs kısmının yağlanmış olması gerektiğini anlattı.Pazardan kaz alan vatandaşlar ise kaz fiyatının geçen yıldan bu yana değişmemesinden memnun olduklarını kaydetti.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı