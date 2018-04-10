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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tilki yavrularına annelik yapan köpek - BATMAN İzle

Tilki yavrularına annelik yapan köpek - BATMAN İzle

- Yavru tilkilerin köpeğe emzirilmesi - Yavru tilkilerin barınağa getirilişi - Çalışanların yavruları biberonla emzirmesi - Veteriner İşleri Müdürü Tuğba Gökalp ile röportaj - Veteriner Hekim Onur Kılıç ile röportajTilki yavrularına annelik yapan köpek - Anneleri sulama kanalında boğulan iki yavru tilki, getirildikleri Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğündeki köpek tarafından emzirildiBATMAN (AA) - Batman 'da anneleri sulama kanalında boğulan iki yavru tilkiyi, bir köpek emziriyor.Beşiri ilçesinin Bahçe köyü yakınlarındaki kanalda temizlik çalışması sırasında DSİ görevlileri, kanal kapağına sıkışması sonucu bir tilkinin boğulduğunu, 2 yavrusunun ise kanal yakınında bulunduğunu fark etti.Çalışanlar aldıkları yavruları Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Bir günlük oldukları belirlenen yavru tilkiler, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra barınaktaki 3 yavrusu olan bir köpeğe emzirildi.Tilkiler, köpeğin sütünün az olmasından dolayı çalışanlar tarafından biberonla da beslendi.Karınları doyurulan yavru tilkiler daha sonra özel kafese alındı.Tilkilerin her türlü bakımının yapıldığını belirten Veteriner Onur Kılıç, şöyle konuştu:"Hayvanların sağlık durumu iyi. İlk geldiklerinde gözleri bile açılmamıştı. Gerekli bakımlarını yaptık. Biraz daha kendilerine geldikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. Barınaktaki bir köpeğe emzirdik, biberonla besledik."

Kanald Köpek Sulama Kanalı Irak 

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