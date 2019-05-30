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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
THY'den Sırbistan turizminin tanıtımına katkı - BELGRAD

THY'den Sırbistan turizminin tanıtımına katkı - BELGRAD



: - Çalıştaydan detaylar - THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz'ün konuşması - Sırbistan Turizm, Ticaret ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Miroslav Knezevic'in konuşması - TOS Müdür Vekili Marija Labovic'in konuşmasıTHY'den Sırbistan turizminin tanıtımına katkı - Sırbistan'ın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlenen çalıştaya 12 Asya ülkesinden 38 turizm acentesi katıldıBELGRAD (AA) - Sırbistan'ın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla başkent Belgrad 'da "Hoş Geldin Asya" sloganıyla çalıştay düzenlendi.
Türk Hava Yolları (THY) ile Sırbistan Turizm Örgütü (TOS) iş birliğinde ilk kez düzenlenen çalıştaya aralarında Çin, Güney Kore ve Kazakistan'ın da bulunduğu 12 Asya ülkesinden 38 turizm acentesi katıldı.
THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz, "bölgenin kalbi" olarak nitelendirdiği Sırbistan'ın sahip olduğu turizm potansiyelini Asya ülkelerinden turizmcilere tanıtmak istediklerini belirtti.
Çalıştaya katılanların aslında Sırbistan'da ziyaret edilecek tek noktanın Belgrad olmadığını gördüğünü ve Zlatibor, Kopaonik, Novi Sad ve Nis gibi diğer şehir ve turistik destinasyonlar hakkında da bilgi aldığını söyleyen Alagöz, acentelere Sırbistan paketlerine buraları da eklemeyi önerdi.Sırbistan Turizm, Ticaret ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Miroslav Knezevic de Sırbistan'ın nazik ve misafirperver insanlarıyla bilindiğini ifade ederek, Asyalı turistlere Sırbistan'ı ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.TOS Müdür Vekili Marija Labovic ise başarılı bir çalıştay düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2018'de yabancı turist sayısını en fazla artıran dördüncü Avrupa ülkesi olduk. Gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar elde edebilmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz." dedi.
Bu arada, çalıştay kapsamında konuklara İstanbul Havalimanı hakkındaki tanıtım videosu da izletildi.

Destina İsaf Yabancı Turist Başkent 

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