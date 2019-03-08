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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tezgahındaki balıklarla çocuklar ve kediler arasında bağ kurduruyor - ORDU

Tezgahındaki balıklarla çocuklar ve kediler arasında bağ kurduruyor - ORDU

- Balık tezgahından detaylar - Balıkçı Filiz Yazkan ile röportaj - Yazkan'ın kedileri balıkla beslemesi - Kedilerin balığı yeme detayları - Tezgahında "kediler için" yazdığı bölüme her gün bir miktar istavrit ayıran Ordu lu balıkçı Filiz Yazkan, çevredeki kedileri kendisinin yanı sıra hayvan sevgisi aşılamak istediği çocukların da beslemesini sağlıyor - 21 yıllık tezgah balıkçısı Filiz Yazkan: - "Bir gün önceden kalan ya da yaralı, zedeli balıkları kenara koyuyorum. Çocuklar kedilere verip hem oyun oynasınlar hem de mutlu olsunlar diye böyle bir şey yapmaya başladım"ORDU (AA) - Ordu 'da 21 yıldır balıkçılıkla uğraşan Filiz Yazkan, tezgahında ayırdığı balıklarla hem kedileri doyuruyor hem de çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.Perşembe ilçesindeki tezgahında balık satışı yapan 44 yaşındaki Yazkan, küçük yaştan bu yana sokak hayvanlarıyla ilgileniyor.Dükkanın önünde köpek, kedi ve martılara balık veren Yazkan, müşterilerinin çocuklarının da kedileri besleyebilmesi için uygulama başlattı.Yazkan, tezgahın bir bölümüne hayvanların severek tükettiği istavrit koyarak "kediler için" yazısı astı.Üç çocuk annesi Filiz Yazkan, AA muhabirine, balıkçılık mesleğinin zor olduğunu ancak severek yaptığını söyledi.

Balıktan kedilere de pay ayırdıklarını ifade eden Yazkan, "Aileler buraya balık almaya geldiğinde küçük çocuklar, burada hayvanlara balık vermek istiyorlardı. Aileler de kızıyordu, 'Onu satıyorlar, vermeyin' diye. Ben de bir gün önceden kalan ya da yaralı, zedeli balıkları kenara koyuyorum. Çocuklar kedilere verip hem oyun oynasınlar hem de mutlu olsunlar diye böyle bir şey yapmaya başladım. Bu şekilde de devam ettiriyorum." dedi.
Yazkan, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:"Hayvanları sevdiğimizden dolayı bunu çocuklarımıza aşılamak amaçlı yaptığım bir uygulama. Sürekli kedilere balık veriyorduk ama bu şekilde uygulamaya koymak daha iyi oldu. Kediler, hayvanlar da mutlu oluyor, çocuklar da mutlu oluyor. Bu sayede aileler burada daha çok vakit geçiriyor. Hava güzel olduğunda da aileler çocuklarıyla sürekli geliyor."Kedilerin yanı sıra martı ve köpeklere de balık verdiklerini aktaran Yazkan, anne olmasının hayvanlara şefkatle yaklaşmasında etkili olduğunu dile getirdi.Yazkan, kedi ve köpeklerin istavriti daha çok severek yediğini belirterek, "Protein açısından daha yüksek olduğundan dolayı diye biliyoruz. Diğer çeşitlerde seçici davranıyorlar. İstavrite hayır demiyorlar, mesela mezgite, barbunyaya veya başka balığa hayır diyorlar." diye konuştu.
Çocuklarının da hayvanları çok sevdiğini anlatan Yazkan, "Hatta sokak hayvanlarını eve getiriyorlar. Yaralı olanları tedavi ettirmeye çalışıyorlar, besliyorlar. Bir sokak köpeğimiz var, tasması gibi gerekli şeyleri var, 6 aylıktan beri de bizde büyüdü." dedi.
Yazkan, kadınların istedikleri her yerde, baskı görmeden çalışmalarını isteyerek, "Kadınların da bu işi onlardan daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Çünkü her şeye sevgiyle yaklaşıyorlar. Bana göre severek yapılan işler daha iyi oluyor." ifadesini kullandı.

Barbunya Sokak Köpeği Küçük Çocuk Hayvan Sevgisi Sokak Hayvanları 

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