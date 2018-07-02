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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Teşekkür için ilmek ilmek Türk Bayrağı dokuyor - KARAMAN

Teşekkür için ilmek ilmek Türk Bayrağı dokuyor - KARAMAN

- Türk bayraklı dokunan halıdan detay - Halı tezgahından detay, halı dokunurken detay - Resimlerin olduğu katolagdan detay - Tayebeh Gougounani'nin konuşmasıKARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Yaklaşık 3 yıl önce İran'dan eşi ve bir çocuğuyla Türkiye'ye sığınan halı öğretmeni Tayebeh Gougounani (31), Türk halkına teşekkür etmek amacıyla ilmek ilmek Türk bayrağı dokuyor.Gougounani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendis olan eşi ve kızı ile 3 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ay kaldıktan sonra Karaman 'a taşındıklarını belirten Gougounani, "Hem Manavgat'ta hem de Karaman 'da hiç zorluk çekmedik. İnsanlar bize çok sıcak davrandı. Yardım ettiler. Eşim bir fabrikada çalışıyor. Ben halı öğretmeniyim. İran'da 700 öğrencim vardı. Halıcılık İran'da da yok olmaya yüz tutan bir meslek. Burada evde devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.
İran'da tablo gibi halılar dokuduğunu, bu sanatı öğrencilerine öğrettiğini anlatan Gougounani, şöyle devam etti:"İran ve Türkiye'de dokunan halılar farklı. Biz ilmeği daha değişik atıyoruz. Ben buranın tekniğini de biliyorum. Türkiye'ye geldikten sonra gördüm ki Türk halkı bayrağını ve devletini her şeyden çok seviyor. Her yerde bayraklar asılı. Ben de bizi dışlamayan, yardımcı olan Türk halkına teşekkür etmek amacıyla dokuduğum halılara Türk bayrağı işliyorum." - "En ilginç sanat eserlerinden biri olacağı inancındayım"Gougounani, dünyada dikkati çekecek çalışmalar yapmayı planladığını, bunun için destek beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Dünyanın en büyük Türk bayrağı olan halısını dokumak istiyorum. Bu halının özelliği milyonlarca ilmeği milyonlarca kişinin atması olacak. Karaman 'da yaşayan herkes, ilin yöneticileri, devlet büyüklerimiz, Karaman 'a gelen misafirler bu halıya birer ilmek atacak. Ayrıca anı defterine, halıya ilmek atanlar duygularını yazacak. Dünyanın en ilginç sanat eserlerinden biri olacağı inancındayım. Bunun için yetkililerden destek bekliyorum. Milyonlarca elin attığı ilmekle dev bir Türk bayrağı ortaya çıkacak."Sanatını Karaman 'daki kursiyerlere de öğretmeyi istediğini anlatan Gougounani, bunun için gerekli resmi başvuruları yaptığını sözlerine ekledi.

Siyer Fabrika Muhabir Öğretmen Öğrenciler 

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