Tescilli 'Urfa lahmacunu' hem göze, hem mideye hitap ediyor - ŞANLIURFA Haberi
Tescilli "Urfa lahmacunu" hem göze, hem mideye hitap ediyor - ŞANLIURFA - Balıklıgöl'ün havadan görüntüsü - Lahmacun yapılmasından detaylar - Taş fırında lahmacun pişirilmesi - Lahmacundan detay - Lahmacun ustası Tahir Yağuş'un konuşması - ŞUTSO Başkanı Halil Peltek'in konuşması - Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaçak'ın konuşmasıTescilli "Urfa lahmacunu" hem göze, hem mideye hitap ediyor - Türkiye'nin en önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa 'da mutfak kültürünün önemli unsurlarından biri olan, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Urfa lahmacunu, bölgeyi ziyarete gelen turistlerden de ilgi görüyor - ŞUTSO Başkanı Halil Peltek: - "Son olarak patlıcanlı kebap ve lahmacunuyla 19 ürünümüz tescillenmiş oldu"ŞANLIURFA (AA) - Zengin mutfağının ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzetleriyle adından övgüyle söz ettiren Şanlıurfa 'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen lahmacun (kıymalı ekmek), lezzetiyle midelere, görüntüsüyle de göze hitap ediyor."Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen gastronomi kentinin yemekleri, yerli halkın yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerden de büyük ilgi görüyor.Kendine özgü mutfağıyla haklı bir üne kavuşan tarihi kentte usta ellerde şekillenen lezzetler, gelecek kuşaklara geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılmak isteniyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu kapsamında daha önce çiğ köfte, meyan şerbeti, Urfa eşkili, şıllık tatlısı, üzlemeli pilav, frenk çömleği, isot çömleği, haşhaş kebabı, külünçe, boranı, yumurtalı köfte, ciğer kebabı, zerde, lebeni çorbası, açık ekmek, su kabağı yemeği, tırnaklı ekmek ve patlıcanlı kebap tescillenmişti.Ayrıca, Şanlıurfa biberi (Urfa isotu) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Birecik patlıcanı ise Birecik Belediyesi tarafından yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu kapsamında tescillenmişti.Son olarak tescillenen "Urfa lahmacunu" ise lezzetiyle midelere, görüntüsüyle gözlere hitap ediyor.Mahallelerdeki taş fırınların yanı sıra kentteki birçok restoranda da pişirilen lahmacun, düğün ve taziye gibi yoğun katılımlı özel günlerde de tercih edilen yemeklerin başında geliyor. - Sırada 3 yemek daha varŞUTSO Başkanı Halil Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.
Oda olarak Şanlıurfa 'nın geleneksel ürünlerini tescili için başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Peltek, "Son olarak lahmacunun da tescil edilmesiyle 19 ürünümüz tescillenmiş oldu. Lahmacun, evde ve lokantalarda severek tüketilen yemeklerimizin başında geliyor. Bundan sonra Urfa içli köftesi, Urfa kıymalı söğürme ve Şanlıurfa tiridinin tescil edilmesini bekliyoruz." Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaçak da kültür ve turizm kenti Şanlıurfa 'nın dünyanın en eski ve önemli mutfaklarından birisine sahip olduğunu dile getirdi.Ürünlerin tescil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kaçak, "Daha önce tescillenen ürünlerimize Urfa lahmacununun da eklenmesi bizleri memnun etti. İl dışından kenti gezmeye gelen misafirlerimiz de artık lokantalarda yöreye özgü yemekleri yeme şansı buluyorlar. Türkiye ve dünyadaki herkesin tarihiyle önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa 'yı gezmeye ve yemeklerini tatmaya bekliyoruz." diye konuştu. Lahmacun ustası Tahir Yağuş ise lahmacunun Türkiye'nin neredeyse tamamında yapıldığını ancak lezzet olarak Şanlıurfa ile farklı olduğunu belirtti. Yağuş, Şanlıurfa lahmacununu diğerlerinden ayıran özelliğin ise kente özgü isot, salça ile kuzu ve dana etinin karışımından yapılması olduğunu belirtti.