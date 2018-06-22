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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Teröristlerin gezdiği bölgelerde artık çocuklar yüzüyor - HAKKARİ

Teröristlerin gezdiği bölgelerde artık çocuklar yüzüyor - HAKKARİ

- Balkaya dağları eteklerindeki akarsu - Çocukların suya atlayıp yüzmesi - Çocuklardan Nurullah Tekin ve Erkan Dayan'ın konuşmasıTeröristlerin gezdiği bölgelerde artık çocuklar yüzüyor - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Derecik beldesinde çocuklar, terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerindeki akarsularda yüzmenin keyfini sürüyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Derecik beldesinde çocuklar, terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerindeki akarsularda yüzerek serinliyor.Balkaya Dağları ve çevresinin Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenmesinin ardından vatandaşlar, huzurun ve bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya başladı.
Bölgede sağlanan güven ortamında rahat şekilde aileleri ile hayatlarına devam eden çocuklar da bu güzelliklerden nasiplenmenin mutluluğunu yaşıyor.Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı beldede çocuklar, serinlemek için, terörden temizlenerek güvenli hale getirilen Balkaya Dağları eteklerindeki akarsulara akın etti.Arkadaşlarıyla suda yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar, bir taraftan da oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi.Çocuklardan Nurullah Tekin, bölgede huzur ve güven sağlandıktan sonra serinlemek için suyun olduğu noktalara gittiklerini söyledi.

Toplanıp akarsulara gittiklerini anlatan Tekin, "Buralar rahatladıktan sonra her gün geliyoruz. Eski köyümüz. Sürekli yüzmeye geliyoruz. Balkaya Dağları'nın eteklerinde yüzüyoruz. Arkadaşlarımızla güzel zaman geçiriyoruz. Şu an çok huzurluyuz." dedi.
Erkan Dayan da yüzerek zaman geçirdiklerini belirterek, "Burada çok huzur var artık. Eskiden burada yüzemiyorduk ama şimdi yüzebiliyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Yüzme Cenin Çalışan Çocuklar Teröristler 

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