Terörden temizlenen Sat Buzul Gölleri'nde festival yapılacak - VAN
- Sat Buzul Gölleri'nden detay - Cilo Dağları'ndaki güzellikler - CİSAD Başkanı Ölmez'in konuşmasıTerörden temizlenen Sat Buzul Gölleri'nde festival yapılacak - Hakkari'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonları ile güvenli hale getirilen Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival düzenlenecek - CİSAD Başkanı Ölmez:"Hakkari denilince güvenlikle ilgili sıkıntılar akla gelir. Ama Hakkari tüm dağlarıyla şuan çok güvenli. Hiç kimsenin güvenlikle ilgili bir kaygısı olmasın. İnsanlar bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Dolayısıyla insanlara gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz"VAN (AA) - MESUT VAROL - Hakkari'de güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonları ile güvenli hale getirilen 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nde 11 - 13 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival gerçekleştirilecek.Hakkari'de özellikle son zamanlarda güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda terörden temizlenen yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun bir aradan sonra ziyaretçilere açılıyor.Hakim noktalarda kurulan ve son teknolojiyle donatılan askeri üslerle terör olaylarının tamamen sonlandırıldığı Cilo Dağı'ndaki Sat Buzul Gölleri, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. - Yamaç paraşütü, kano, dağ bisikleti yapılacakHavaların da ısınmasıyla çalışma başlatan Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından el değmemiş doğası ve tüm ihtişamıyla baharı kucaklayan Sat Buzul Gölleri'nde yamaç paraşütü, kano ve dağ bisikleti gibi etkinliklerin yer alacağı festival düzenlenecek.CİSAD Başkanı Azad Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün sürecek festivalle yerli ve yabancı turistlere Hakkari'nin kültürel zenginliklerini ve güzelliklerini göstermek istediklerini söyledi.
Hakkari bölgesinin dağcılık turizmi açısından dünyanın nadir görülen güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Ölmez, "Bölgedeki dağların turizme açılması bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlamda farklı etkinliklerle insanları bölgemize çekerek, buranın güzelliklerinin açığa çıkmasını arzuluyoruz." dedi. - "Hakkari tüm dağlarıyla şuan çok güvenli"Ölmez, Hakkari'nin artık terör olaylarıyla anılmasını istemediklerinin ifade ederek, şunları kaydetti:"Festivalimizde kano, yamaç paraşütü, dağ bisikleti ve canlı müzik olacak. Bu yıl ilkini düzenliyoruz. Buraya kısacası altyapısı olmayan İsviçre diyebiliriz. Dağlarıyla dünyada az görülen güzelliklere sahip bir yer. Amacımız doğal güzellikleri tanıtarak bölgede dağcılık turizmini canlandırmak. Hakkari denilince güvenlikle ilgili sıkıntılar akla gelir. Ama Hakkari tüm dağlarıyla şuan çok güvenli. Hiç kimsenin güvenlikle ilgili bir kaygısı olmasın. İnsanlar bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Dolayısıyla insanlara gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz."