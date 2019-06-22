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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terme'de sel havadan görüntülendi

Terme'de sel havadan görüntülendi

DRONE

Sağanak Yağış 

-dereden görüntü
-iş yerleri ve evlerden görüntü
-ulaşımdan görüntü

( SAMSUN )- Sağanak nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı SAMSUN

- Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı. Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taşarken bazı iş yerleri ve evleri de su bastı. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken sel nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri çalışmalar başlattı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise mağdur oldu. (BG-SLH-
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