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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Temmuzda kayak keyfi - MUŞ

Temmuzda kayak keyfi - MUŞ

- Vatandaşların kurtik dağında kar üzerinde kayması - Karın üzerinde kayaktan detay - Kar üzerinde piknik yapılması - Karpuzun kara gömülmesi - Karpuzun kardan çıkarılması ve kesilmesi - Genel detaylar - Kayak sever Erkan Acar Röp.Temmuzda kayak keyfi - Muş 'ta bazı vatandaşlar, 2 bin 500 rakımdaki Kurtik Dağı çevresinde kayak yapıp kar üzerinde karpuz kestiMUŞ (AA) - Muş 'ta bazı vatandaşlar, Kurtik Dağı çevresinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.2 bin 500 rakımdaki Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisine çıkan bazı vatandaşlar, temmuz ayında kayak yaparak, kar üstünde karpuz kesti.Vatandaşlar daha sonra semaver yakarak çay içti ve piknik yaptı.Kayaksever Erkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kış aylarında bölgede 5 - 6 metre kar bulunduğunu anlatan Acar, şöyle konuştu:"Burası kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede ve maalesef kayak merkezi yok. Gençler buradan yeteri kadar istifade edemiyor. Türkiye'de kayakçılar, Nemrut'ta, Palandöken'de, Uludağ'da, Kartalkaya'da kar olmadığı dönemde yurtdışına para vererek gidiyor. Bu bizim için ciddi bir kayıp. Biz bu güzel ortamın tüm ülkeye kazandırılmasını, bölgeye bir kayak merkezinin yapılmasını istiyoruz."

İstifa Kayak Merkezi Yaz Mevsimi 

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