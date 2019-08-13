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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da plajlarda yoğunluk

Tekirdağ'da plajlarda yoğunluk

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Jandarma Kurban Bayramı Jandarma Komutanlığı Hoşköy Kumbağ 


Bayramın üçüncü gününde, sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ve turistler, mavi bayraklı plajları doldurdu. Tatilciler, mavi bayraklı plajların yanı sıra Kumbağ ve Hoşköy'de güneş ve denizin keyfini çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da bayram dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Kente gelenlerin memnun olduğunu ve tatilin keyfini çıkardığını anlatan Barut, ' Uçmakdere'de ziyaretçiler doğayla iç içe tatil geçirme fırsatı buluyor. Tekirdağ'da doğal güzelliklere, yöresel lezzetlere, tarihi yapılara ve denize ulaşmak mümkün. ' dedi.

Barut, son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısının kentin turizm potansiyelini artırdığını da kaydetti.

İstanbul'da gelen Fatih Şeker ise yakınlığı nedeniyle tatil için Tekirdağ'ı tercih ettiklerini, mavi bayraklı plajların çok güzel olduğunu belirtti.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgalar nedeniyle vatandaşları denizde fazla açılmamaları konusunda uyardı.
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