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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekerlekli sandalyelerine konser geliriyle kavuşacaklar - ANKARA

Tekerlekli sandalyelerine konser geliriyle kavuşacaklar - ANKARA

- TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Ses ve Saz Sanatçısı Mehmet Üçer'in bağlama çalması - Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kart'ın konuşması - TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Ses ve Saz Sanatçısı Mehmet Üçer'in konuşması - TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Ses ve Saz Sanatçısı Mehmet Üçer'in bağlama çalmasıTekerlekli sandalyelerine konser geliriyle kavuşacaklar - Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneğince düzenlenen konserin geliriyle ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye alınacak - Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kart:"Konserden elde edilecek gelirle alacağımız tekerlekli sandalyeyle arkadaşımızı sevindirelim istiyoruz. Konsere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" - TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Mehmet Üçer: - "Korosu, sanatçısı olmayan bazı kurum, kuruluş ve derneklere yardımda bulunuyoruz. Konser esnasında bilet satışımız olacak. Biletlerin ücreti yazmıyor, gönüllerinden ne geçiyorsa onu verebilirler"ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneğince tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelliler yararına 1 Aralık'ta konser düzenlenecek.Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak engelli haklarının iyileştirilmesine, yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Son 15 yıl içerisinde Türkiye'de engelliler için yapılan hizmetlerde çok iyi yerlere gelindiğini ifade eden Kart, engelli haklarının kazanılması için ciddi mücadeleler yürüttüklerini dile getirdi.Yönetmelikler ve yasalar kapsamında yapılması gereken işlerde bürokratik engellere takıldıklarını söyleyen Kart, "Avrupa'da gerekenler yapılıyor, bizler yapmış gibi görünüyoruz. Bu nedenle birçok şey yarım kalıyor. Yasalar ve yönetmelikler layıkıyla yerine getirilirse arzu ettiğimiz şekilde düzenlemeler yapılmış olur." diye konuştu.
Engelli istihdamında kadroların artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kart, özellikle özel sektörde engellilere ayrılan kadroların dolmadığını kaydetti.
Kart, engellilerin kendi işlerini kurmaları için düşük vadeli, uzun ödeme planlı krediler olması gerektiğini belirterek, "Engellilerin kuracakları işle ilgili teknik bilgi ve becerileri kazanması lazım. Bu eğitim açığının giderilmesi için devlete ve özel sektöre ciddi görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.Ortopedik engellilerin fiziksel şartlarına uygun istihdam yaratılması gerektiğini anlatan Kart, "Fiziksel olarak yorulmayacakları her işte engelli arkadaşlarımız çalışabilir." dedi.
Engellilerin tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kart, bu kapsamda 1 Aralık'ta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonunda dernek yararına konser verileceğini söyledi.

Konserin TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Ses ve Saz Sanatçısı Mehmet Üçer'in katkılarıyla düzenleceğini dile getiren Kart, "Konserden elde edilecek gelirle alacağımız tekerlekli sandalyeyle arkadaşlarımızı sevindirelim istiyoruz. Konsere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.
- "Korosu, sanatçısı olmayan bazı kurumlara yardımda bulunuyoruz"TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Ses ve Saz Sanatçısı Mehmet Üçer de 30 yıldır sanatçı ve koro şefi olarak görev yaptığını belirterek kurduğu türkü sanatı atölyesinde 2 yıldır amatör gruplarla eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.
Üçer, şu değerlendirmede bulundu:"Bu eğitimlerin yanında sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyoruz. Korosu, sanatçısı olmayan bazı kurum kuruluş ve derneklere yardımda bulunuyoruz. Sandalye kampanyası üyelerimiz tarafından coşkuyla karşılandı maddi ve manevi emeği ortaya koydular. Biz de 2 aydır bu konser için hazırlanıyoruz. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde vereceğiz konseri. Konser esnasında bilet satışımız olacak. Biletlerin ücreti yazmıyor, gönüllerinden ne geçiyorsa onu verebilirler."Mehmet Üçer, bu tür yardım kampanyaları için kurumlara gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bilet Satışı Özel Sektör Tekerlekli Sandalye Akülü Sandalye Sosyal Sorumluluk 

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