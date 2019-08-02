Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı - SİİRT Haberi

Tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı - SİİRT Haberi

- Hayvan Hastanesi ve tabelası - Akbabanın doğaya götürülmesi ve doğaya salınması - Akbabanın havalanıp uçması - Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendisi Gökhan Şeker'in konuşması Siirt 'te tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.Eruh'un Eğlence köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Kara akbaba, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde gördüğü üç haftalık tedavinin ardından doğaya salındı.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, akbabanın, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde doğaya bırakıldığını söyledi.

Yüksek uçan kuş türlerinden olan akbabanın yılda bir veya iki defa yumurtladığını belirten Şeker, "Eğlence köyünde yaralı halde bulunmuştu. Tedavisinin ardından yüksek bir yamaçtan doğaya bırakıldı. Bu akbaba bölgede az bulunan bir tür." dedi.

Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı