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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı

GUVERCİNİN SALINMASI

Medikal Irak 

-ŞAHİNDEN DETAYLAR
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta yaralı halde bulunan şahin ve güvercin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.Sinop'ta vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne götürülen güvercin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Bu güvercin, vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunmuş ve Sinop İl Şube Müdürlüğümüze teslim edilmiş. Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilerek tedavisine başlanmış. Sol ayağı ampute edildi. Ameliyat sonucu gözüktüğü gibi sol ayağı olmamakla birlikte kendi kendine hayatını doğada devam ettirecek şekilde gelmiş. Güvercinler bilindiği üzere beslenmede ayaklarını kullanmadıkları için bu güvercinin beslenmesinde ve yaşamasında herhangi bir olumsuz etki olmayacak” dedi.
Şahin ile ilgili ise açıklamalarda bulunan Başyiğit, “Şahini Abalı köyü civarında bulan vatandaşlarımız bize teslim ettiler. Veterinerlerimiz tedavilerine başladılar. Sağ omzunda bir kırık tespit ettik. Bu kırığın tedavisi çeşitli medikal ve bandaj uygulamalarıyla tamamen yapılmış oldu” diye konuştu.

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