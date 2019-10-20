TBMM Başkanı Şentop, Nuri Pakdil'in cenaze törenine katıldı - ANKARA Video
- Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni - Hacı Bayram Camisi avlusu - Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geliş ve taziyede bulunması - Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırması - Yazar Nuri Pakdil'in Taceddin Dergahı'nda defnedilmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi - Yazar Nuri Pakdil'in naaşının getirilmesi ve defnedilmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Dua edilmesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmasıANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı.(4)Nuri Pakdil'in cenazesi toprağa verildi - Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) cenazesi, Taceddin Dergahı'nda toprağa verildiANKARA (AA) - Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) cenazesi Taceddin Dergahı'nda defnedildi. Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na getirildi. Pakdil'in tabutunun üzerine Kudüs'ü temsilen şal örtüldü.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu, Memur - Sen ve Eğitim - Bir - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eski bakanlardan Mehdi Eker, Efkan Ala, Beşir Atalay, Akif Çağatay Kılıç, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşları defin törenine katıldı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, defin işleminin ardından Pakdil'in kabri başında dua etti.Cenazeye katılanlar, dualar eşliğinde Pakdil'in kabrine toprak attı.Oktay ve beraberindekiler, daha sonra taziyenin kabul edildiği Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfı'na giderek başsağlığı dileklerini iletti.
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