TBMM Başkanı Şentop, 'Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu' basım töreninde - ULANBATOR
TBMM Başkanı Şentop, "Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu" basım töreninde - ULANBATOR - Törenden detaylar - TBMM Başkanı Şentop'un konuşması - Hediye takdimiULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan 'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Dil Politikaları Konseyi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu Basım Törenine katıldı.
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