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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Bağcılık Ve Üzüm Araştırma Komisyonu Midyat’ta - MARDİN

TBMM Bağcılık Ve Üzüm Araştırma Komisyonu Midyat’ta - MARDİN

- Otelde düzenlenen istişare toplantısından detaylar - AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in açıklamasıTBMM Araştırma Komisyonu Midyat'taMARDİN (AA) - TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığındaki TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in eşliğinde Gülveren Mahallesi'ndeki bağları ziyaret etti.Komisyon üyeleri, inceleme gezisinin ardından bir otelde düzenlenen istişare toplantısında üzüm üreticileri ile bir araya geldi.Bilen, istişare toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm bağlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin üretime yönelik destekleri her geçen gün arttıracağını dile getiren Bilen, "Bulunduğumuz coğrafyada veya bölgede mutlu ve huzurlu yaşamanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız." dedi.
Bağcılık alanında gördükleri eksikleri raporlaştırarak ilgili kurumlara ileteceklerini dile getiren Bilen, alınacak bir iki ufak tedbirle bu sektörün daha güvenli, daha huzurlu bir üretime dönüşebileceğini aktardı.Bilen, "Belki ihracata yönelik üretimi teşvik edici tedbirler bir iki dokunuşla yapılabilir, onları da inşallah raporlarımızda hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza tavsiye edeceğiz." dedi.
Toplantıya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özkan Önen, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan de katıldı.

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