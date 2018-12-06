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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taziye çadırı yağmurdan ıslanan sahipsiz kedilere 'yuva' oldu - HATAY İzle

Taziye çadırı yağmurdan ıslanan sahipsiz kedilere 'yuva' oldu - HATAY İzle

Taziye çadırı yağmurdan ıslanan sahipsiz kedilere "yuva" oldu - HATAY - Taziye çadırı yağmurdan ıslanan sahipsiz kedilere "yuva" oldu - Taziye çadırından görüntü - Yağmurdan görüntü - Soba kenarında ısınan yavru kedilerden genel ve detay görüntüTaziye çadırı yağmurdan ıslanan sahipsiz kedilere "yuva" oldu - Hassa ilçesinde belediye tarafından kurulunan taziye çadırı, yağmurda ıslanan sahipsiz yavru kedilere "yuva" olduHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulunan taziye çadırı yağmurda ıslanan sahipsiz yavru kedilere "yuva" oldu.İlçeye bağlı Küreci Mahallesi'ndeki bir cenaze için üç gün önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri tarafından taziye çadırı kuruldu.Cenaze sahipleri bir yandan taziyeleri kabul ederken diğer yandan da yağmurlu havada ıslanan sahipsiz yavru kedileri çadıra alarak sobanın yanında ısınmalarını sağladı.Taziyeye gelen vatandaşlar tarafından sobanın kenarında yere serilen karton üzerinde uyuyan kedilerin, cenazenin olduğu günden beri yuvaları olarak belledikleri taziye çadırından hiç ayrılmadıkları öğrenildi.

Yağmurlu Cenaze Yavru Kedi 

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