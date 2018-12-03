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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tayland'lı öğrencilerden 'Krabi Krabong' gösterisi - BANGKOK İzle

Tayland'lı öğrencilerden 'Krabi Krabong' gösterisi - BANGKOK İzle

Tayland'lı öğrencilerden "Krabi Krabong" gösterisi - BANGKOK - Öğrencilerin Krabi Krabong gösterisiTaylandlı öğrencilerden "Krabi Krabong" gösterisi - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ortaokul öğrencileri, geleneksel Tay dövüş sanatı Krabi Krabong gösterisi yaptı - Dövüş tekniklerini sergileyen öğrencilerin hocası Pichaporn Kua - Arun, Krabi Krabong'ın Tayland kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi - Geçmişi ilk çağlara dayanan Krabi Krabong, Tayland'ın tek silahlı dövüş sanatı olarak biliniyorBANGKOK (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ortaokul öğrencileri, geleneksel Tay dövüş sanatlarından Krabi Krabong gösterisi yaptı.Tayland'da her sene kutlanan Loi Krathong Festivali kapsamında Bangkok'ta düzenlenen etkinliklerde Wat Rajabopit Okulu öğrencileri, uzun süredir dersini aldıkları geleneksel Tay dövüş sanatındaki yeteneklerini Tayland halkı ve turistlere sergiledi.Geleneksel kıyafet ve silahlarını kuşanan öğrenciler, müzik eşliğinde dövüş hareketlerini yaparak izleyenlerin alkışlarını topladı.Öğrenciler hareketlerini sergilerken diğer yandan etkinliğin sunucusu, anlatımıyla şova heyecan kattı.Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Krabi Krabong öğrencilerinin hocası Pichaporn Kua - Arun, Krabi Krabong'un tıpkı Tay boksu (Muay Thai) gibi Tayland kültürünün önemli bir parçası olduğuna değinerek, "Ortaokul ve lise öğrencilerine geleneksel sporumuzu öğreterek bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.
- "Şiddet değil, kültür öğretiliyor"Krabi Krabong'un kökeninin eski dönemlere dayandığını vurgulayan Kua - Arun, bu dövüş sanatının zaman içinde bölge ülkelerine de farklı formlarla yayıldığını belirtti.
Kua - Arun, küçük yaştaki öğrencilerin bu sporu yapmasının çocukları şiddete teşvik edip etmeyeceği sorusuna ise "Krabi Krabong, kökeni itibarıyla savunma esaslı bir dövüş sanatıdır ve şiddeti asla aşılamaz. Çocuklar bu sporda kültürlerini ve krallıklarına saygı duymayı öğreniyor." şeklinde cevap verdi.Öğrencilerinin iki senelik yoğun bir çalışmanın ardından mevcut yeteneklerini kazandığını ifade eden Kua - Arun, çocukların neredeyse her gün antrenman yaptıklarını kaydetti.
Kua - Arun, Krabi Krabong'u dünyaya daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Umarım öğrencilerimizin bu şovunu tüm dünyada sergilemeleri için bir fırsat bulunur ve sizin vasıtanızla Tayland kültürü uluslararası alana yayılır." dedi.
- Krabi KrabongTay dilinde "Kılıç - Sopa" anlamına gelen Krabi Krabong, Tayland'ın tek silahlı dövüş sanatı olarak biliniyor.Tayların bu dövüş tekniğini ilk çağdan itibaren kullandığı bilinirken, tarih kaynaklarında Krabi Krabong dövüşüne ait kayıtlara ilk olarak 16. yüzyılda rastlanıyor.Myanmar'ın 1767'deki işgali sırasında Tay askerlerin düşmanlarını alt etmek için yoğun kullandığı Krabi Krabong, bugün kültürel bir unsur olarak öne çıkıyor.Tayland'da devlet törenlerinde sıkça sergilenen dövüş sanatında rakipler, gösteriye başlamadan önce Tayland kralına saygılarını sunuyor.Dövüşte rakibe saldırı için "dab" ve "krabi" isimli hafif eğri kılıçlar ve "plong" adı verilen uzun sopa, yakın dövüşler için ise "tonfa" isimli tutmaklı tahta çubuklar kullanılıyor."Loh" ve "khen" adındaki kalkanlar da dövüşçünün kendini kılıç darbelerine karşı savunmasını sağlıyor.Krabi Krabong, kullanılan silahlar ve teknikleriyle Endonezya'daki Pencak Silat, Myanmar'daki Banshay ve Kamboçya'daki Kbach kun boran isimli dövüş sanatlarına benzerlik gösteriyor.

Kılıçlar Uluslararası Lise Öğrenci Dövüş Sanatı Öğrenciler 

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