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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tavşanların kavgası kamerada İzle

Tavşanların kavgası kamerada İzle

Tunceli-Erzincan sınırında iki tavşanın yol üstünde kavgası görüntüledi, o anlar tatlı enstantaneler ortaya çıkardı Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile sınır olan Erzincan ' a bağlı Avcılar Köyü Galuca Mezrası ' nda yaşayan 35 yaşındaki Şenol Özdemir, yolda kavga eden 2 tavşanı fark etti. Özdemir aracını durdurarak tavşanların kavgasını bir süre izleyerek cep telefonu ile kaydetti.

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Tavşanlar arasındaki kavganın devam etmesi nedeniyle Özdemir araçtan indi, bunun üzerine iki hayvan kavgayı bırakıp bulunduğu bölgeden kaçtı. Kavga anını anlatan Özdemir, “Arabamla seyir halindeyken önümde kavga eden iki tavşan gördüm. Aracı durdurup kavgalarını cep telefonu ile kaydettim. Bir ara ayrılmaları için ses çıkardım. Önce ayrıldılar ancak sonra bana dahi aldırış etmeden kavgaya devam ettiler. Kavga kızışınca araçtan indim, ayrıldılar ' dedi.
(ET-HİV-
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