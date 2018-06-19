Tavşanların kavgası kamerada



Tavşanlar arasındaki kavganın devam etmesi nedeniyle Özdemir araçtan indi, bunun üzerine iki hayvan kavgayı bırakıp bulunduğu bölgeden kaçtı. Kavga anını anlatan Özdemir, “Arabamla seyir halindeyken önümde kavga eden iki tavşan gördüm. Aracı durdurup kavgalarını cep telefonu ile kaydettim. Bir ara ayrılmaları için ses çıkardım. Önce ayrıldılar ancak sonra bana dahi aldırış etmeden kavgaya devam ettiler. Kavga kızışınca araçtan indim, ayrıldılar ' dedi.

(ET-HİV-

