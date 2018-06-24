Tatile bir günlük seçim arası - İZMİR

- Boş kalan plajlardan görüntüler - Oy kullanılan okulda güvenlik önlemi alan polisler - Sandık başından oy kullanan vatandaş detayları - Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile röportaj - İzmir 'in Çeşme ilçesinde seçim dolasıyla plajlar sakin sakin bir gün geçirdi - Plaj terliği, havlusu ve şortuyla oy kullanan vatandaşlar, deniz keyfini ise bir günlüğüne ertelediİZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerinden Çeşme’de plajlar ve oteller seçim dolayısıyla boş kaldı. İzmir 'in turistik ilçesi Çeşme ilçesinde de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına gitti.Plaj terliği, havlusu ve şortuyla oy kullanan vatandaşlar, deniz keyfini ise bir günlüğüne erteledi.İlçenin önemli plajlarından Ilıca, sezonun en sakin günlerinden birini geçirdi. Diğer plajlarda ise şezlonglar boş kaldı.İlçedeki otellerde ise ağırlıklı olarak yabancı turistler konakladı.Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, seçim nedeniyle ilçedeki bütün plajların boş olduğunu söyledi.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise seçim dolasıyla hem otellerin hem de ilçenin turizm anlamında en sakin günlerinden birini geçirdiğini dile getirdi.