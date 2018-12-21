Tataristanlı opera sanatçısının yeni yıl konseri - MUĞLA Haberi
- Tataristanlı opera sanatçısının yeni yıl konseri - Konserden görüntülerTataristanlı opera sanatçısının yeni yıl konseriMUĞLA (AA) - Tataristanlı devlet ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova, Muğla 'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.Marmaris Yeni Yıl Festivali etkinliklerine katılmak için ilçede bulunan Gimatdinova, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yeni yıl konseri verdi.Elvira Gimatdinova, konserde Rusça, Fransızca ve Türkçe eserler seslendirirken, sanatçının bazı şarkılarında etkinliğe katılanlar dans etti.Konser alanında "Ayaz Ata" ile "Kar Kız" figürleri de yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da konseri eşiyle izledi.Konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.Sanatçı Elvira Gimatdinova konser sonrasında Türkçe olarak "Tataristan ve Türkiye kardeştir" diye dinleyicilere seslendi.