Taşburun’u çöplüğe çevirdiler

- Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri Büyük Menderes Deltası’nın bittiği noktada bulunan Didim’e bağlı Taşburun Limanı çöplüğe döndü. Taşburun’da inceleme yapan çevreciler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Didim’e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taşburun Limanı kısa bir süre öncesine kadar özgün yapısı, pırıl pırıl denizi ve çevresiyle ziyaretçilerin anılarını paylaştığı ve balık yemek için tercih ettiği önemli noktaydı. Bölgede inceleme yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Taşburun Limanı’nda şimdi her yer çöp dolduğunu belirterek, önlem alınmaması nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşandığını söylediler. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Taşburun’daki kirliliğin ortadan kaldırılması için bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, Büyük Menderes Deltası’nın güneyinde yer alan Didim’e bağlı Taşburun Limanı'ndaki bazı duyarlı balıkçıların şikayetlerini dinlemek için, balıkçı teknelerinin olduğu kıyıya gittik. Denizin içinde parçalanmaya başlamış mültecilerin kaçırılmasında kullanılan birçok tekneyle karşılaştık. Ağır koku içinde yaptığımız incelemelerde inanılmaz bir çevre kirliliğinin yaşandığını gördük dedi.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar deniz kıyılarında pek karşılaşmadığımız şekilde 'Böyle de kirlilik olur mu?' dedirten cinsinden bir çevre kirliliğiyle karşılaştık. Ağır kokuların kaynağı olan devasa boyutlardaki orkinos kafalarını, avlayanlar tarafından gövdelerinden ayrıldıktan sonra denizin her tarafına atılmış durumda olduğunu gördük. Birçok balık ölüsünün yanı sıra kedi gibi hayvanlarında öldükten sonra denize atıldıklarını tespit ettik. Denizin içindeki çöpleri karıştırırken, Chelonia Mydas türü bir yeşil kaplumbağanın olduğunu gördük. Nesli tehlike altında olan ölü Yeşil Kaplumbağayı çöplerin arasından çıkarıp, doku örneklerini alıp, ölçümlemelerini yaparak kayıt altına aldık. Denizin üstü ve kıyıların vahşi çöplük alanına dönüştüğü Taşburun Limanı'nda, denizin altında ne kadar çöp var bilinmiyor. “Bu kadar da olmaz” dedirten görüntülerin yaşandığı Taşburun Limanı'nda, çöplerin kaynağı belli. Duyarlı bazı balıkçıların feryatlarına bugüne kadar hiçbir ilgili kurum cevap vermemiş. Buradaki çöplerin halk sağlığını etkilememesi için ivedilikle toplanması gerekiyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere, Aydın Büyükşehir ve Didim Belediyelerine bu konuda büyük iş düşüyor. Buradaki çöpleri toplamak zor değil. Toplandıktan sonra da, buraya çöp konteynırları yerleştirilerek, çöpler düzenli olarak alınmalı ve denetimler yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalar hem insan sağlığına, hem deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri hem de görüntü kirliliğini önleyecektir. Taşburun Limanı'ndaki çevre kirliliğinin takipçisi olacağız“