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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taşan derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Taşan derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Genel görüntü

Mahsur Kaldı 

-Kurtarılma görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’'da derenin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesinin Yalnız Köyünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Salkan Deresi'nin taşması sonucu Nihat Sapan (66) suyun ortasında bulunan toprak adacıkta mahsur kaldı. Vatandaşlar 112 Acil Servis'e, AFAD ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri kısa süre olay yerine ulaşarak, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.
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