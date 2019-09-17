Tarım İl Müdürlüğü binası arkasında bulunan ağaçlar kesiliyor

-SINOP CEVRE DOSTLARI DERNEGI BASKANI HALE OGUZ ACIKLAMALARI

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( SİNOP ) SİNOP



- Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası arkasında bulunan yamaçtaki ağaçlar bakım amaçlı kesilmeye başlandı.Sinop’un Tarım İl Müdürlüğü binasının arka tarafında bulunan yamaçtaki ağaçların Tarım İl Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Sinop Çevre Dostları Derneğinin tepkisine yol açtı. Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belki ağaçları kesilmeden kurtarabilirdik. İlgili kişiyle konuşup düşüncelerimizi paylaşabilirdik. Yanlış bir hareket yaptıklarını, kentimizin yeşille güzel olduğunu, ağaçla güzel olduğunu, o ağaçların hepimize oksijen sağladığını belirtebilirdik. Şehirde bildiğiniz üzere bacalarımızdan dumanlar, arabalarımızdan egzoz dumanları çıkıyor. Bu alanın tekrar ağaçlandırılmasını ve böyle bir yanlışın bir daha yapılmamasını istiyoruz" dedi.

"200 tane selvi ağacı dikeceğiz"Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları ise, “Bakım yapılması gereken ve tehdit oluşturan ağaçları düzenleme çalışması yapıyoruz. Baktığınız zaman yatay şekilde birbiri üzerine büyümüş ağaçların kesildiğini göreceksiniz. Ayrıca bizim çalışmamızda oraya 200 tane selvi ağacı dikeceğiz. Bunların hepsi Orman Müdürlüğünün raporlarında bulunuyor. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak keyfi olarak bir şey yapmıyoruz. Teknik elemanlarımız bunu yaparken değerlendirmesini de yaptılar. Biz yeşilliği yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



