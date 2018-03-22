Tarihi Süleymaniye Mahallesi, kayak merkeziyle fark yaratacak - GÜMÜŞHANE
- Tarihi Süleymaniye Mahallesinden detaylar - Tarihi Süleymaniye Mahallesindeki cami, kilise ve tarihi konaklardan detaylar - Genel detaylar - Gümüşhane Valisi Okay Memiş'in röportajı - Kayak merkezi projesinin simülasyonundan detaylar - Vali Memiş'in tarihi mahalledeki incelemelerinden detaylar - Bir asır öncesine dek Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı Gümüşhane 'nin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesi, turizm yatırımları kapsamında yapılacak kayak merkeziyle ilgi odağı olacak - Gümüşhane Valisi Okay Memiş:"Altyapı çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde mahallemizin yapısına uygun 45 odalı bir butik otele başlıyoruz"GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane 'de bir asır öncesine kadar Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı.Çok kültürlü yaşamın izlerini taşıyan tarihi yapılarıyla 2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Turizm Bölgesi" ilan edilen Süleymaniye Mahallesi'ne yapılacak 2 bin 500 metre uzunluğunda pist ve saatte bin yolcu taşıma kapasiteli telesiyeje sahip kayak merkezi çalışmalarına, gelecek ay başlanması planlanıyor.Osmanlı döneminde zengin gümüş madenleri dolayısıyla gümüş sikkelerin basıldığı darphanelerin de bulunduğu tarihi mahallede, kültürel ve dini çeşitliliği yansıtan, Türk, Ermeni ve Rumlara ait mimari yapılar bulunuyor.Şehir merkezine 1,5 kilometre uzaktaki mahalle, geçmişe ışık tutan tarihi dokusuyla kültür turizminin yanı sıra kayak merkeziyle de spor turizminde ilgi odağı olacak. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane 'nin, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre ve Ahmed Ziyaüddin Gümüşhane vi'den gelen kadim bir manevi iklimle yoğrulduğunu belirterek, bu hoşgörü iklimini Süleymaniye Mahallesi'nde görmenin mümkün olduğunu söyledi.
Memiş, göreve geldiğinden bu yana tarihi mahalleyi turizme kazandırmak adına çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, "Burası bir turizm ve aynı zamanda da bir kayak merkezi olacak. Altyapı çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde mahallemizin yapısına uygun 45 odalı bir butik otele başlıyoruz. Kısa süre içerisinde inşa edip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu. - "Bu bizim için bir başlangıç olacak"Tarihi mahallenin aynı zamanda kış sporları için de uygun olduğunu kaydeden Memiş, ülkedeki örneklerinden farklı olması adına, alanda kültür ve inanç turizminin yanı sıra kış sporları için de bir kayak merkezi planlandığını bildirdi.Vali Memiş, tarihi mahalleye kayak merkezi kazandırmak için çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:"Başka bir bölgede kullanılmayan 1500 metrelik bir telesiyejin tahsisini bakanlıktan aldık. Önümüzdeki günlerde montajına başlayacağız. Gümüşhane şehir merkezini de bu vesileyle kayak merkeziyle buluşturacağız. Bunun sadece montaj ve proje maliyeti bize ait olacak. Bu projeyi yaklaşık 3 milyon liraya tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz. Bu bizim için bir başlangıç olacak."Tarihi ve doğal güzelliklerin kayak merkeziyle bütünleşmesinin, kent ekonomisine çok önemli girdi sağlayacağına olan inancını dile getiren Memiş, "Bu bölge Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su, Beypazarı olacak. Bu konuda iddialı olacağız. Oralarda kayak merkezi yok ama Süleymaniye Mahallesi'nde bir de kayak merkezi olması, bu bölgenin ayrı bir zenginliği, ayrı bir güzelliği, ayrı bir alametifarikası olacak." diye konuştu.