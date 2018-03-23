- Tarihi konağın içerisinden ve dışından detaylar - Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ın konuşması Ordu 'daki tarihi konak kütüphane oluyor - Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Toparlak:"Tarihi konak bundan sonra ecdadımızın torunlarına kütüphane olarak hizmet verecek"ORDU (AA) - Ordu 'da 31 valiye ev sahipliği yapan tarihi Osmanlı Konağı, restorasyon çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürülerek hizmete sunulacak. Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi konakta incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Toparlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi konağın, 19. yüzyıldan Osmanlı dönemine ait olduğunu söyledi.
Tarihi konağın, Cumhuriyet döneminde 31 valiye ev sahipliği yaptığını belirten Toparlak, "1973 yılına kadar burası konak olarak kullanılmıştı. Ancak bir süre sonra özel şahıslara satıldı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle kamulaştırılarak geçen yıl restorasyonuna başlanıldı. Çalışmalarda sona gelindi ve konağın geçici kabulü de yapıldı." dedi. Toparlak, kaynağı, ilgili bakanlık tarafından karşılanan çalışmalarla, tarihi konağın hiç bozulmadan restore edildiği bilgisini vererek, "Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalan konak, aslına uygun şekilde restore edildi." diye konuştu. Toparlak, şöyle devam etti:"Tarihi konak bundan sonra ecdadımızın torunlarına kütüphane olarak hizmet verecek. Burada çocuk kütüphanesi yapmayı planlıyoruz. Şu anda çocukların ve konağın ruhuna uygun şekilde iç bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda bu tarihi konağı çocuklarla buluşturmuş olacağız. Bir nevi geçmişle geleceği birleştirmiş olacağız. Burası aynı zamanda Ordu 'nun ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyacak. Bu kütüphane şimdiden çocuklara ve tüm Ordu halkına hayırlı uğurlu olsun."Uğur Toparlak, atalarından ve dedelerinden kalan bu eseri, yeni nesile aktarmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.