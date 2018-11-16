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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - ARTVİN

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - ARTVİN

- Artvin İl Jandarma Komutanlığının operasyonu sonucu ele geçirilen tarihi eserlerden görüntüler - Bin 442 sikke ile 598 obje ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındıARTVİN (AA) - Artvin 'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 40 tarihi eser ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri'den Artvin 'e seyir halindeki bir yolcu otobüsü Arhavi ilçe sınırlarında durduruldu.Jandarma ekiplerince yolculardan F.T'nin (38) üzeri ve çantalarında arama yapıldı.Aramada, bin 442 sikke ile 598 obje olmak üzere 2 bin 40 tarihi eser ele geçirildi.Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.

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