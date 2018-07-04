Tarihi "dokunarak" öğrendiler - KIRŞEHİR - Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi - Kaman Bilim ve Sanat Merkezi proje yürütücüsü Şükrü Su'nun konuşması - Kaman Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Oğuz Ergenekon'un konuşması - Kırşehir ve Van'daki bilim sanat merkezi öğrencilerinin sikke basımıTarihi "dokunarak" öğrendiler - Kırşehir ve Van'da bilim sanat merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, Kalehöyük kazı alanında kazı çalışmalarına katılıp çeşitli etkinliklerle kaynaşarak tarihe yolculuk yaptı - Proje sorumlusu Şükrü Su: - "Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin ev sahipliğinde öğrencilerimiz drama, resim, tiyatro etkinlikleri, çömlekçi çarkında çömlek yapımı, mozaik yapımı ve sikke basımı etkinlikleriyle Ahi Evran Üniversitesi'nden uzman hocalarımız eşliğinde temsili olarak arkeolojik kazılar yaptı"KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Van'daki bilim sanat merkezlerinde eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, Anadolu tarihinin araştırıldığı ve Japon bilim insanlarının görev aldığı Kırşehir 'in Kaman ilçesindeki Kelehöyük kazı bölgesinde 10 gün süreyle tarihe yolculuk yaptı.TÜBİTAK, Kaman Kaymakamlığı, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi'nin desteklediği "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor Projesi" kapsamında bir araya getirilen Van ve Kırşehir li öğrenciler, hem tarihi öğrenme hem de kaynaşma ve birlikte zaman geçirme fırsatı buldu.Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta kazı çalışması yapan ve bilim insanlarına eşlik eden öğrenciler, drama, resim, tiyatro etkinlikleri, çömlekçi çarkında çömlek yapımı, mozaik ve sikke basımı faaliyetlerine katıldı. Proje sorumlularından Şükrü Su, AA muhabirine, Kaman Bilim ve Sanat Merkezi, Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ile Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'nden 10’ar öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrencinin proje kapsamında 10 gün boyunca Kaman’da çeşitli aktiviteler yaptığını söyledi.
Öğrencilerin bu sayede çok yönlü eğitim gördüklerini ifade eden Su, "Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin ev sahipliğinde öğrencilerimiz drama, resim, tiyatro etkinlikleri, çömlekçi çarkında çömlek yapımı, mozaik yapımı ve sikke basımı ile Ahi Evran Üniversitesi'nden uzman hocalarımız eşliğinde Savcılı Kurutlu bölgesinde temsili olarak arkeolojik kazılar yaptı." dedi. Van Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi rehber öğretmeni Abdülkadir Sağlam da Kaman’da bulunan Kalehöyük kazılarını ve çevrede bulunan diğer kazı alanlarını inceleyerek burada yaşamış medeniyetleri, Anadolu’nun zengin kültürünü öğrencilere aktarma fırsatı bulduklarını dile getirdi.Öğrencilerin güzel vakit geçireceği aktivitelerle bir program yapıldığını aktaran Sağlam, "Burada yaşamış medeniyetler, Anadolu’nun zengin tarihini ve kültürünü bilsinler istedik. Öğrencilerimizin toprağa dokunmasını, enerji atmalarını farklı bir ildeki öğrencilerle kaynaşmasını sağlamak için bu projeye dahil olduk. Öğrencilerimiz tarihe dokundular. Yeni buluşlar yaptılar. Farklı aktivitelere katıldılar. Öğrencilerimiz isteyerek buraya geldi." şeklinde konuştu. Projeye katılan Kaman Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Oğuz Ergenekon da arkeoloji ve tarih kampı sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini vurgulayarak, "Vanlı arkadaşlarımızla kaynaştık. Tarihi görerek öğrendik. Proje bizim için çok verimli geçti. İlk defa böyle bir etkinliğe katılarak adeta tarihe dokunduk." ifadelerini kullandı.