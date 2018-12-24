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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi değirmenin 78'lik emektarı - ORDU

Tarihi değirmenin 78'lik emektarı - ORDU

- Tarihi su değirmeninden detaylar - 78 yaşındaki Adem Aksu'nun çalışmasından detaylar - Değirmende öğütülen undan detaylar - Değirmen dış görüntüsü detayORDU (AA) - Ordu 'un Ulubey ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Adem Aksu, 250 yıllık tarihi su değirmenini işleterek 15 mahalleye hizmet veriyor.İlçeye bağlı Ohtamış Mahallesi'ndeki tarihi su değirmenini kimseden yardım almadan 25 yıldır işleten Aksu, gününün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor.Çevresinde "Değirmenci dede" olarak tanınan Aksu, mısır, arpa üreterek 15 mahalleye hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken evinin de geçimini sağlıyor.Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiye rağmen tarihi değirmende bölge halkına hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Değirmenin mahallelilerin iş birliğiyle 250 yıl önce yapıldığını anlatan Aksu, "Bu değirmen yıllarca mahalle sakinlerine hizmet verdi. Son 25 yıldır ise ben işletiyorum. Günümün neredeyse tamamı burada geçiyor, ancak halimden memnunum." dedi.
Aksu, bu aralar işlerinin hayli yoğun olduğunu ifade ederek, derede su sıkıntısı da bulunmadığını aktardı.Değirmende çalışacak genç bulamadığını dile getiren Aksu, "Maalesef gençlerimiz bu işlere bakmıyor. Ben kendimi bildim bileli bu değirmeni yaşlı insanlar işletiyor." diye konuştu.
Aksu, tarihi değirmenin bölge halkı için bir değer olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillerin değirmene sahip çıkmasını istedi.

Su Sıkıntısı Teknoloji Bild Mısır 

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