Tarihe moloz döküyorlar İzle

-çöplerin görüntüsü

-Su kemerinin üstten görüntüsü

-Sinan Fettahoğlu ile yapılan rop

-detaylar



( TRABZON - ÖZEL)- Trabzon'da yaklaşık 700 yıllık tarihi su kemerine giden yol boyunca bırakılan moloz ve hafriyat atıkları kötü bir görüntü sergiliyor TRABZON



- Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 700 yıllık tarihi su kemerine giden yol boyunca bırakılan moloz ve hafriyat atıkları kötü bir görüntü sergiliyor. 13. yüzyılda Boztepe sırtlarındaki Kızlar Manastırı ve çevresine su getirmek için yaptırılan ve Osmanlı Dönemi'nde de onarımdan geçirilen tarihi Su Kemeri'nin çevresi bugünlerde adeta moloz ve hafriyat çöplüğüne döndü. Kesme taştan yapılan “Kavaklı Su Kemeri” diye anılan su kemeri 20 metre uzunluğunda 7 metre yüksekliği ile dikkat çekerken, özellikle geceleri bırakılan moloz ve hafriyat atıkları tarihi su kemerine giden yol boyunca görülüyor. Belediye ekiplerinin çeşitli dönemlerde temizlik çalışmalarına rağmen bölgeye moloz bırakılmaya devam ediliyor. Tarihi su kemeri yapıldığı günden bugüne geçen 7 asırda ayakta kalmayı başarırken, günümüzde gereken ilgiyi ve hassasiyeti ise göremiyor. Çevre sakinlerinden Sinan Fettahoğlu yaptığı açıklamada su kemerinin bulunduğu alana özellikle geceleri moloz yığınları döküldüğünü belirterek, Burası tarihi eski su kemeri. Özellikle geceleri buraya çöp döküyorlar. Çevrede kiliseler de mevcut olup burası tarihi bir alan. Yaklaşık 2-3 yıldır buraya çöp ve moloz dökülüyor. Burada gerekli denetim yapılarak çöplerin bir an önce temizlenmesini istiyoruz” dedi.



